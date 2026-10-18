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涉腐就沒有平安著陸 分析：中共藉黃奇帆案警告退休官員

中央社／ 台北18日電

中國政壇有「不倒翁」之稱的前重慶市長黃奇帆近日因違紀受查，中共紀委隨後發文稱「只要涉腐就沒有任何退路和平安著陸」。分析稱，中共是藉此在21大前肅清貪官與可能的政治風險，警示其他退休官員，發揮殺雞儆猴的震懾作用。

中國官方近日公布，已退休近10年的黃奇帆涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。中共中紀委國家監委隨後發文稱，不論職務高低、貢獻大小、退休與否，「只要搞了腐敗，就沒有任何退路與平安著陸」。除了黃奇帆，前四川成都人大常委會黨組書記包惠近期也在退休不到一年之際被開除黨籍。

新加坡聯合早報表示，在中國官場語境，「平安著陸」通常形容官員任職期間可能涉嫌違紀違法或經歷重大審查，但因層級、身分或其他各種原因未被追究，最終順利退休，安然退出政治舞台。

74歲的黃奇帆任職重慶約15年，曾與薄熙來、孫政才兩任落馬的市委書記共事，在經歷巨大人事震盪後仍屹立不倒，並於2016年底卸任重慶市長，被視為「平安著陸」的典型官員。

不過，就在卸任市長10年後，黃奇帆突然被查，時值中共五中全會召開前夕、地方新一輪換屆以及中共21大人事布局啟動的敏感時刻，外界對他落馬原因及背後政治訊號議論紛紛。

即將於26日召開的中共五中全會將聚焦「持之以恆推進全面從嚴治黨」。中共機關刊物「求是」日前刊發中共總書記習近平1月在中紀委全會的講話表示，換屆過程務必擦亮眼睛，絕不讓「兩面人」蒙混過關，病樹「該拔就拔、該伐就伐」。

開南大學人文社會學院教授張執中接受聯合早報訪問分析，「此時抓黃奇帆，對五中全會主題有祭旗效果；更長遠看，也在21大前對廣大退休中管幹部起到一個殺雞儆猴的作用，不要忘記對黨忠誠與保駕護航」。

政治大學東亞研究所特聘教授寇健文則表示，「（黃奇帆落馬）重點是在21大前肅清貪官與可能的政治風險」。

此外，張執中和政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範都提到，黃奇帆退休後發表的一些言論和著作觀點可能與中共中央路線有所抵觸。

丁樹範也認為，黃奇帆在被認為「平安著陸」後受查，相較其他反腐案例更具震懾力，對官員有敲警鐘的意味。

中共 退休 重慶 監委

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