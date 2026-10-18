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美日軍演前夕 共軍4海域同時演訓4艘登陸艦罕見齊射
美日大規模聯合軍演「利劍」將於19日登場，共軍近日陸續在渤海、黃海、東海、南海四大海域進行軍事訓練與實彈射擊，其中黃海南部一處演訓時間長達47天；此外，南部戰區海軍4艘071型綜合登陸艦組成的編隊日前在某海域進行罕見的實彈齊射。
綜合港媒大公報、香港01報導，近日三亞、湛江、溫州、鹽城、大連、秦皇島等多地海事局相繼發布航行警告，宣布在南海、東海、黃海、渤海等四大海域進行實彈訓練。
其中黃海南部自10月15日至11月30日實彈射擊，長達47天，時間跨度高於常規演習。另5處海域集中在10月12日至17日組織實彈射擊、軍事訓練。
有分析指出，此次沿海「多點開花」、全域聯動的演練，涵蓋第一島鏈沿線的多個戰略要衝，與美日即將舉行的聯合軍演及區域軍事部署形成顯著戰略呼應。
據日本共同社報導，日本和美國將於19日至29日在日本多地開展「利劍」（Keen Sword）大規模聯合軍演，自衛隊約4.5萬人和美軍約1.2萬人參加演習。美國擬將兩套先進反艦與防空飛彈系統部署至日本與那國島，該島距離台灣僅約110公里。
除了四大海域的演訓，中國近日軍事動作頻繁。中國海軍14日宣布遼寧艦航空母艦編隊赴西太平洋相關海域進行訓練。中國官媒11日罕見公開火箭軍東風-26飛彈夜間無預告緊急拉動畫面，該飛彈最大射程4000公里，打擊範圍可至關島。
中國海軍14日還透過微信公眾號「人民海軍」發布南部戰區海軍4艘071型綜合登陸艦組成編隊，近日赴某海域進行多科目實戰化訓練的畫面。影片顯示，崑崙山艦、長白山艦、五指山艦及祁連山艦罕見並肩實彈齊射。
香港01報導指出，這4艘入列時間相隔十餘年的同型艦艇同時演練，成為觀察中國國產兩棲艦艇技術迭代的最好入口。
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