日相高市早苗靖國神社循例供奉供品 中國依例譴責

日本首相高市早苗配合靖國神社17日起舉行為期3天的秋季例大祭，循例供奉供品。中國駐日本使館發言人今天說，中方強烈譴責日方「涉靖國神社消極動向」，並宣稱要日方「和軍國主義徹底切割」。

靖國神社位於東京，因為合祀二次大戰的甲級戰犯，每當日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發韓國與中國強烈反彈。

日本放送協會（NHK）先前報導，高市早苗配合這次靖國神社的秋季例大祭，供奉被稱為「真榊」的盆栽作為供品，並附上寫有「內閣總理大臣高市早苗」的木牌。此外，厚生勞動大臣上野賢一郎與城內實也供俸「真榊」。

中國駐日大使館官網17日晚間依例以使館發言人「答記者問」名義，指中方強烈譴責日方「涉靖國神社消極動向」，並聲稱日方無論「編造何種理由」，都無法隱藏「為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實，為加速『再軍事化』鋪路的真實企圖」。

他說，中方嚴肅敦促日方深刻反省侵略歷史，正視戰爭罪責，在靖國神社等問題上謹言慎行，和軍國主義徹底切割。

高市早苗先前擔任閣員時，持續在靖國神社例大祭期間參拜靖國神社，不過在她去年就任首相之前的10月秋季例大祭以來，就未曾親自參拜過靖國神社。

今年8月15日，也就是日本二戰投降81週年當天，高市早苗在日本武道館的停車場遙拜靖國神社。

根據時事通信社17日報導，高市早苗當天稍早出席防衛省舉辦的自衛隊殉職隊員追悼儀式。關於這次是否也會朝著靖國神社遙拜，高市早苗周遭的人士說明「不便回應」。