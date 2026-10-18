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李強訪問烏茲別克籲深化能源、AI合作 烏總統稱恪守一中原則

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國務院總理李強（左）17日在烏茲別克首都塔什干會見烏總統米爾濟約耶夫，雙方就深化經貿、能源、人工智慧及中吉烏鐵路等領域合作交換意見。新華社
大陸國務院總理李強（左）17日在烏茲別克首都塔什干會見烏總統米爾濟約耶夫，雙方就深化經貿、能源、人工智慧及中吉烏鐵路等領域合作交換意見。新華社

大陸國務院總理李強訪問中亞國家烏茲別克，分別會見總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）及總理阿里波夫阿里波夫（Abdulla Aripov），呼籲雙方深化能源、礦產、金融及人工智慧（AI）等領域合作，並確保中吉烏鐵路高品質實施。米爾濟約耶夫則在與李強會面時表示，烏中關係迎來「黃金時代」，並表示堅定恪守一個中國原則。

新華社報導，李強17日抵達烏茲別克首都塔什干，並與米爾濟約耶夫會面。李強表示，近年來，在大陸國家主席習近平和米爾濟約耶夫的戰略引領下，中烏命運共同體建設不斷取得新成果。面對國際形勢變亂交織，中烏應當更加緊密團結協作，堅定攜手前行。中方願同烏方加強戰略溝通，繼續堅定支持彼此核心利益，拓展互利合作。

李強指出，大陸願與烏方擴大雙邊貿易規模、優化貿易結構，並加強能源、礦產、金融及互聯互通等領域合作，確保中吉烏鐵路高質量實施，同時深化AI、綠色經濟及航太等科技創新合作，共同搶抓未來發展機遇。大陸也支持更多有實力的中國企業赴烏投資，希望烏方持續提供良好營商環境。

在重大問題立場上，中國願同烏方加強協調，密切在中國－中亞機制、上合組織等多邊平臺協作，維護兩國共同利益，為地區乃至全球和平發展貢獻力量。

在中方通稿中，米爾濟約耶夫表示，烏中關係當前迎來「黃金時代」，烏茲別克斯坦堅定恪守一個中國原則，堅定支持中方維護自身核心利益，將繼續合力打擊「三股勢力」（恐怖主義、分裂主義和極端主義）。

他指，烏方歡迎更多中國企業投資興業，願同中方加快中吉烏鐵路建設及各領域合作交流。烏方支持習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方加強多邊領域溝通協調，推動烏中新時代全天候全面戰略伙伴關系不斷取得新發展。

此外，同日下午，李強在與阿里波夫會晤時表示，2027年中烏將迎來建交35周年，中方願以此為契機，深化政治互信、加強務實合作，推動中烏命運共同體建設持續深化。他並稱，大陸願進口烏方更多優質特色商品，歡迎烏方利用中國國際進口博覽會等平台開拓大陸市場；雙方也應用好互免簽證政策，擴大雙向人員往來，加強文化、旅遊、教育及青年交流。

而在會談後，雙方共同見證簽署經貿、教育、海關、衛生及減貧等領域合作文件，訪問期間另簽署電商、氣候及媒體等領域合作文件。

烏茲別克 李強 一中原則

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