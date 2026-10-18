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高市早苗向靖國神社供奉祭品 陸駐日使館：強烈譴責日方「消極動向」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本首相高市早苗循例以「內閣總理大臣」名義在靖國神社供奉祭品「真榊」。大陸駐日使館發言人18日對此表示，中方強烈譴責日方涉靖國神社的消極動向，敦促日方深刻反省侵略歷史、正視戰爭罪責，圖為今年4月春秋例大祭期間的「真榊」。路透資料照
日本首相高市早苗循例以「內閣總理大臣」名義在靖國神社供奉祭品「真榊」。大陸駐日使館發言人18日對此表示，中方強烈譴責日方涉靖國神社的消極動向，敦促日方深刻反省侵略歷史、正視戰爭罪責，圖為今年4月春秋例大祭期間的「真榊」。路透資料照

日本首相高市早苗17日向靖國神社供奉祭品，預計秋季例大祭期間不會前往參拜。中國大陸駐日本大使館18日表示，中方強烈譴責日方涉靖國神社的消極動向，敦促日方深刻反省侵略歷史、正視戰爭罪責，並切實取信於亞洲鄰國及國際社會。

陸駐日使館17日晚於微信公眾號發出「發言人就日方涉靖國神社消極動向答記者問」，發言人指出，中方強烈譴責日方涉靖國神社消極動向。日本二戰時期發動對外侵略戰爭，犯下慘無人道罪行。所謂「靖國神社」是日本軍國主義的精神工具和象徵，供奉有對侵略戰爭負有直接罪責的14名甲級戰犯。

發言人接著說批評，日本當政者對此頂禮膜拜，無論編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。有關錯誤行徑是對歷史正義的褻瀆，對文明底線的挑戰，對戰後國際秩序的挑釁，國際社會一致堅決反對。

發言人提及，今年是東京審判開庭80周年。正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一桿標尺。中方嚴肅敦促日方深刻反省侵略歷史，正視戰爭罪責，在靖國神社等問題上謹言慎行，同軍國主義徹底切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

南韓外交部17日也表示，靖國神社頌揚日本過去的侵略戰爭並供奉戰犯，對日本領導人再次向該神社獻上供品或前往參拜，深表失望與遺憾，呼籲日方正視歷史、以實際行動展現反省，強調這是建立面向未來的韓日互信關係的基礎。

日本共同社報導，高市17日配合靖國神社秋季例大祭，以「內閣總理大臣高市早苗」名義供奉「真榊」祭品。據高市身邊人士透露，她在19日結束的例大祭期間不打算參拜，可能是為避免引發與中國大陸及南韓的外交爭端。高市日前曾透露，若國會允許，她打算出席今年由大陸在深圳主辦的APEC領袖峰會。

報導稱，日本歷任首相也在例大祭期間供奉真榊，高市今年4月春季例大祭也曾供奉。她過去擔任閣僚期間曾參拜靖國神社，但去年10月、今年4月及8月15日終戰日均未參拜，而是自費獻上「玉串料」（祭祀費）。今年終戰日，她還在日本武道館停車場面向靖國神社方向遙拜。

此次秋季例大祭期間，日本眾議院議長森英介、參議院議長關口昌一及厚生勞動相上野賢一郎也供奉真榊。跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」計畫19日前往參拜。日本經濟財政擔當相城內實則於17日前往參拜。

靖國神社 高市早苗 祭品

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