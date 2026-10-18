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陸媒：高市今年4度向靖國神社獻祭品或祭祀費 為推動軍事鬆綁

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
10月17日，東京靖國神社秋季例大祭首日，「真榊」供品旁的木牌署名相高市早苗。法新社
10月17日，東京靖國神社秋季例大祭首日，「真榊」供品旁的木牌署名相高市早苗。法新社

日本首相高市早苗17日以「首相高市早苗」的名義敬獻了名為「真榊」的祭品，引發國際各界關注。大陸央視新聞引述專家分析指出，高市向靖國神社獻祭與日本加速「再軍事化」、推動修憲高度相關，意在重塑國民歷史認知，為修憲及擴大防衛預算鋪路，並在試探鄰國底線的同時，逐步擺脫戰後體制。

央視新聞報導，高市17日向靖國神社供奉祭品，是她今年以來第4次向靖國神社供奉祭品或祭祀費。報導引述中國社會科學院日本研究所研究員孟曉旭表示，高市一系列參拜靖國神社的動作，還有日本加速「再軍事化」、推動修憲，這之間高度綁定。

孟曉旭分析，日本「和平憲法」第9條是束縛日本軍事擴張的「核心枷鎖」。日本若想修改憲法，發展自衛隊對敵基地打擊能力，首先就得重塑國民歷史認知。

孟曉旭認為，高市早苗持續向靖國神社獻祭，是在消解戰後反戰共識、弱化和平憲法的正當性，為日本「再軍事化」做好鋪墊。孟曉旭指出，相關作法的背後打算，是對內鞏固右翼基本盤，推進修憲和防衛預算擴張的基礎；對外則採取「相對克制」的獻祭形式，避免立刻引發外交的危機。他稱，「這是在一邊試探鄰國底線，一邊穩步推進軍事鬆綁，漸進式地進行戰後體制擺脫。」

日本共同社報導，高市17日配合靖國神社秋季例大祭，以「內閣總理大臣高市早苗」名義供奉「真榊」祭品。據高市身邊人士透露，她在19日結束的例大祭期間不打算參拜，可能是為避免引發與大陸及南韓的外交爭端。高市日前曾透露，若國會允許，她打算出席今年由大陸在深圳主辦的APEC領袖峰會。

報導稱，經濟財政擔當相城內實17日前往參拜，眾議院議長森英介、參議院議長關口昌一及厚生勞動相上野賢一郎則供奉真榊。跨黨派國會議員聯盟計畫19日前往參拜。

高市今年4月春季例行大祭也曾供奉真榊，去年10月秋季例行大祭、今年春季例行大祭及8月終戰日均未親自參拜，而是獻上祭祀費；今年「終戰日」（8月15日）她另曾面向靖國神社方向遙拜。

對此，大陸駐日使館17日表示，中方強烈譴責日方涉靖國神社的消極動向，批評靖國神社是日本軍國主義的精神工具和象徵，供奉14名甲級戰犯，日方相關行為意在掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史，並為加速「再軍事化」鋪路。使館敦促日方深刻反省侵略歷史、正視戰爭罪責，與軍國主義徹底切割，以實際行動取信亞洲鄰國及國際社會。

靖國神社 祭祀 祭品 高市早苗

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