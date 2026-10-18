影／昆山媽回娘家圓滿回鑾 孫德聰：盼讓陸鄉親赴台看善良媽祖文化

有「台商媽」之稱的「昆山媽」回娘家17日回到昆山並舉行盛大踩街，將於18日媽祖羽化升天日子安鑾回座。在昆山的台商與民眾紛齊聚昆山慧聚天后宮共沐神恩。昆山慧聚天后宮負責人、昆山台協會長孫德聰呼籲，希望讓大陸鄉親有機會到台灣體驗媽祖文化。

昆山媽於2010年自鹿港天后宮分靈至江蘇昆山慧聚天后宮，於16日下午回到鹿港天后宮謁祖進香，是暌違十年返回祖廟，也為本趟遊台灣行程劃下句點。

昆山慧聚天后宮負責人、昆山台協會長孫德聰17日受訪表示，相隔十年媽祖回娘家活動感觸很多，一方面台灣有新的宮廟希望能跟昆山結為姊妹廟，另一方面能跟娘家人交談非常開心。他指出，這次從昆山出發的團有百餘人，而台灣地方很多宮廟出動80至90人，可以感受到台灣鄉親、信眾對昆山媽的歡迎。這次活動為支持台灣農民，特別送給台灣取其保佑意涵的「寶柚」，孫德聰笑稱，「百姓很開心，一個廟送500盒都不夠。」

孫德聰說，這次昆山出發參與媽祖遊台灣活動百餘人中，大部分是台灣人，有爭取到14名陸籍義工隨團，但因手續上來不及，所以13日才出發，在台灣三地相會，後續如果可以，希望讓大陸鄉親到台灣看看善良的媽祖文化。至於後續活動頻率，「拖十年實在太長」，孫德聰表示，希望未來相關活動能保持固定頻率。

參與昆山媽遊台灣的台青李若寧說，在台灣期間，有非常多很早關注行程的虔誠信眾，也有一路追隨他們隊伍從北到南七天六夜行程，台灣信徒熱忱讓她感動，今日回到昆山也感受到民眾熱情。

孫德聰稱，媽祖民俗踩街在台灣通常很熱鬧，人們也因此互動產生交流。因此希望利用媽祖由台灣回台時，也在昆山舉辦民俗踩街，這次特色除了跟媽祖相關陣頭，也有很多自發性表演或民俗活動。台商也熱情支持，在媽祖及陣頭集結所在提供餐飲。

據悉，昆山媽於17日午間抵達浦東機場，下午在昆山國際會議中心停駕，隊伍於18時開始踩街，包括昆山台企、台企聯、各區台協都組織隊伍參與。當日晚間，慧聚天后宮開始聚集迎接昆山媽回鑾的人潮，台商、昆山慧聚義工團組織表演活動祝賀昆山媽回鑾，包括昆山的石鎖運動、台灣原住民族舞蹈、布馬陣、童仔、電音三太子與官將首等節目，融合兩岸傳統民俗演出。

18日適逢媽祖飛升成道1,039周年，昆山慧聚宮也將舉辦相關祭典，昆山媽則預計在18日上午11時35分回鑾安座圓滿。

昆山台企員工跟著媽祖踩街祝賀昆山媽回鑾。記者黃雅慧／攝影

17日傍晚，慧聚天后宮開始聚集迎接昆山媽回鑾的人潮，宮裡也迎出神將準備祝賀媽祖回鑾。昆山親子對於神將感到好奇。記者黃雅慧／攝影

昆山台企員工跟著媽祖踩街祝賀昆山媽回鑾。記者黃雅慧／攝影