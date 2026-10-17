時隔4年重啟 陸韓暫定措施水域海上聯合巡航今結束

大陸與南韓時隔4年，近日重啟在黃海的暫定措施水域聯合巡航，相關行動自8日開始，於17日結束，期間累計巡航210餘小時、1200餘海浬，觀察記錄漁船123艘，喊話教育提醒74艘、登臨檢查3艘。

據大陸海警局微信公眾號17日消息，為維護「中韓漁業協定暫定措施水域」漁業生產秩序，深化兩國海上執法機構合作交流，10月8日至17日，大陸海警長山艦與南韓無窮花42漁業指導船在「中韓漁業協定暫定措施水域」開展了2026年海上執法機構聯合執法巡航。

消息指出，聯巡期間，雙方艦船對兩國作業漁船進行觀察記錄和登臨檢查，對漁船民開展宣傳教育，累計巡航210餘小時、1200餘海里，觀察記錄漁船123艘，喊話教育提醒74艘、登臨檢查3艘，巡航海域漁業生產作業秩序總體良好。

陸方表示，此次聯巡是貫徹落實「中韓漁業協定」的實際舉措，雙方進一步深化兩國海上執法交流合作，共同加強「中韓漁業協定暫定措施水域」作業漁船管理，為打擊非法捕撈、維護漁業生產秩序、養護海洋水產資源發揮積極作用。

韓聯社則引述南韓駐北京大使館12日表示，雙方自8日起在黃海（南韓稱西部海域）暫定措施水域開展聯合巡航，打擊非法捕撈等違法行為。這是雙方自2022年以來時隔4年重啟聯合巡航，將持續至17日。