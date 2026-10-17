快訊

陸製晶片快追上美國？ 英特爾陳立武：其實沒落後太多

無視醫勸…「真人芭比」砸重金第6度隆乳 胸部飆至4公升：感覺快爆炸

評「車架隔條通」不尊重沈伯洋專業？蔣萬安：他專業是認知作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

時隔4年重啟 陸韓暫定措施水域海上聯合巡航今結束

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸海警與南韓漁業指導船8日至17日在黃海聯合巡航。（圖／取自大陸海警局微信公眾號）
大陸海警與南韓漁業指導船8日至17日在黃海聯合巡航。（圖／取自大陸海警局微信公眾號）

大陸南韓時隔4年，近日重啟在黃海的暫定措施水域聯合巡航，相關行動自8日開始，於17日結束，期間累計巡航210餘小時、1200餘海浬，觀察記錄漁船123艘，喊話教育提醒74艘、登臨檢查3艘。

據大陸海警局微信公眾號17日消息，為維護「中韓漁業協定暫定措施水域」漁業生產秩序，深化兩國海上執法機構合作交流，10月8日至17日，大陸海警長山艦與南韓無窮花42漁業指導船在「中韓漁業協定暫定措施水域」開展了2026年海上執法機構聯合執法巡航。

消息指出，聯巡期間，雙方艦船對兩國作業漁船進行觀察記錄和登臨檢查，對漁船民開展宣傳教育，累計巡航210餘小時、1200餘海里，觀察記錄漁船123艘，喊話教育提醒74艘、登臨檢查3艘，巡航海域漁業生產作業秩序總體良好。

陸方表示，此次聯巡是貫徹落實「中韓漁業協定」的實際舉措，雙方進一步深化兩國海上執法交流合作，共同加強「中韓漁業協定暫定措施水域」作業漁船管理，為打擊非法捕撈、維護漁業生產秩序、養護海洋水產資源發揮積極作用。

韓聯社則引述南韓駐北京大使館12日表示，雙方自8日起在黃海（南韓稱西部海域）暫定措施水域開展聯合巡航，打擊非法捕撈等違法行為。這是雙方自2022年以來時隔4年重啟聯合巡航，將持續至17日。

大陸 南韓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

粵艇南下首5艘抵港 從廣州2、3小時到維港「朋友圈都在約」

共軍遼寧艦經台灣東部外海轉向南海 張競：避風兼向台、日、菲示威

「我想下船」竟跳進大海？郵輪女乘客漂流20小時 漆黑海面驚險獲救

尊界V800煞車踏板斷裂 陸組織逾30家重點車企座談

相關新聞

中共中紀委網站：無論貢獻大小 搞腐敗就沒有「平安著陸」

中共即將召開二十屆五中全會，近期前重慶市長黃奇帆等多位官員落馬或遭判刑，中紀委國家監委網站17日刊文指出，不論職務高低、貢獻大小、退休與否，只要搞了腐敗，就沒有任何退路和所謂平安著陸。

沈有忠呼籲大陸與台灣民選政府展開不設前提對話

陸委會副主委沈有忠今日出席中國政治學會年會時指出，台灣主流民意早已明確拒絕「一國兩制」，他並呼籲中共正視台灣主流民意，尊重台灣人民對自由民主生活方式的堅持，與台灣民選政府展開對等尊嚴、不設政治前提的對話。

Po捏頭照喊「拿下賴清德」 台大陸生遭驅逐出境、管制5年…背景曝光

在台灣大學短期交換的陸籍王姓男學生，日前在抖音帳號「19歲鼓手想打ad」PO手捏賴清德總統頭部的錯位照片，寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句遭截圖檢舉。王男雖刪文致歉，移民署前晚認定他行為違背對等尊嚴原則，廢止入境許可並驅逐出境，更祭出最高裁罰，管制5年不得來台；王男已在昨天搭機回上海。

移民署驅逐台大陸生 陸網友感嘆：留下的問題比解決的多

移民署昨日以違反對等尊嚴為由，將一名先前借位拍攝捕捉賴總統照片的台大陸生驅逐出境，目前大陸官方尚未有回應，不過有專研台灣議題的大陸網友認為，因為學生的言論，沒有充分理由就用驅逐和五年限制重處，留下的問題比解決的問題更多。

中駐菲大使：若動武輕鬆勝 菲總統怒批威脅…外交紛爭遽升

中國與菲律賓外交紛爭急遽上升中。中國駐菲律賓大使井泉日前談及菲國，一句「如果我們要動用武力，完全有可能輕易取勝。」引發菲國強烈反彈，除外交部發聲明抗議，菲律賓總統小馬可仕更批評此言形同「威脅」，將召見井泉並要求對方解釋。中方則回擊，稱菲方「選擇性引用和過度解讀」；軍方批菲方個別政客為私利極端反華，大搞擴軍，對中菲兩軍關係帶來破壞性影響。美媒分析，外交溝通若無法持續溝通，恐將使兩國緊張局勢進一步升級。

扎卡里亞：中國連像樣的廁所都沒有 中國外交部：多來走走

針對扎卡里亞(Katie Zacharia)聲稱中國連「像樣的廁所」都沒有，引發關注，中國外交部發言人毛寧16日表示，歡迎她「有機會多來中國走走」，11月即可到深圳參加亞太經合會議(APEC)。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。