中共中紀委網站：無論貢獻大小 搞腐敗就沒有「平安著陸」

中共即將召開二十屆五中全會，近期前重慶市長黃奇帆等多位官員落馬或遭判刑，中紀委國家監委網站17日刊文指出，不論職務高低、貢獻大小、退休與否，只要搞了腐敗，就沒有任何退路和所謂平安著陸。

中共中紀委國家監委網站17日發布文章，首先提到10月12日至13日，大陸全國衛生與健康大會召開，守護人民健康，離不開好的醫德醫風。隨後強調，10月16日，《求是》雜誌發表中共總書記習近平重要文章《以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨》，深刻闡述了更加堅決有力地貫徹落實黨中央重大決策部署、更加科學有效地把權力關進制度籠子、更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭三個重大問題。

文章指出辦好中國的事情，關鍵在黨，關鍵在黨要管黨、全面從嚴治黨。管黨治黨越有效，經濟社會發展的保障就越有力。

文章並稱，中共二十屆五中全會將於10月26日至29日在北京召開，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。「全黨必須堅持以習近平黨建思想為指引，從鞏固黨的執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重要性緊迫性，以更高標準、更實舉措把新時代全面從嚴治黨寶貴經驗堅持好、運用好，把黨的建設面臨的突出問題整治好、解決好，把管黨治黨形成的良好政治局面鞏固好、發展好，不斷開創新時代管黨治黨、興黨強黨新局面」。

最後文章稱，過去一周，2名原中管幹部被公布接受審查調查或開除黨籍，再次傳遞中共黨中央堅定不移推進反腐敗鬥爭的堅定意志，持續釋放反腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍的強烈信號。

文章強調，「這警示廣大黨員幹部，不論職務高低、貢獻大小、退休與否，只要搞了腐敗，就沒有任何退路和所謂平安著陸。必須始終築牢對黨忠誠的政治品格，始終增強拒腐防變的政治定力，始終保持清正廉潔的政治本色，老老實實做人，踏踏實實幹事，清清白白為官」。