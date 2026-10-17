快訊

趕赴醫院救人卻遇車禍…名醫朱志生離世 妻悲痛：人就這樣沒了

獨／郭靜純爆離婚！老公王信貴欠千萬債務人間消失 連綜藝大哥也中招

聽新聞
0:00 / 0:00

九合一選舉將屆 沈有忠：中共恐介入台灣民主運作

中央社／ 台北17日電

陸委會副主委沈有忠今天在一場國際學術研討會上致詞表示，九合一選舉即將舉辦，中共可能持續透過各種方式介入台灣民主運作，台灣必須持續強化民主防衛機制與社會韌性。

沈有忠今天上午出席中國政治學會2026年會暨「民主制度再省思：現代民主價值與實踐的延續與變革」國際學術研討會。

沈有忠於致詞中表示，民主制度價值不僅在於定期舉行選舉，更在於保障人民自由選擇、參與公共事務及決定國家未來的權利。台灣與中國大陸最大差異在於民主與威權的制度本質。

他說，中共長期對台強推「一國兩制」，透過統戰滲透對台進行政治宣傳，目的是消滅中華民國、併吞台灣，企圖否定台灣人民自主決定未來的權利。台灣主流民意早已明確拒絕「一國兩制」，近8成民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的台海現狀。

沈有忠提醒中共介入台灣選舉風險。他說，目前全球民主制度面臨的挑戰不限於傳統軍事威脅，更包括威權勢力透過灰色地帶行動、資訊操弄及各種滲透手段，企圖分化與削弱民主社會的信任與團結。台灣即將舉行地方選舉，中共可能持續透過各種方式介入台灣民主運作，影響人民自主判斷。

沈有忠指出，面對相關挑戰，台灣必須持續強化民主防衛機制與社會韌性，確保民主制度不受外部勢力干預，讓人民能夠在自由、不受威脅的環境下行使民主權利。

對於目前的兩岸情勢，沈有忠表示，台灣以實力捍衛國家主權與和平，堅持自由民主的生活方式；「我們願意交流，但不會接受矮化」。政府將持續以負責任態度維護台海現狀，深化與理念相近國家的合作，共同防止威權擴張破壞區域和平穩定。

中共 2026九合一選舉 選情評論 一國兩制

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈有忠呼籲大陸與台灣民選政府展開不設前提對話

中懲戒沈伯洋父親另家公司 邱垂正：全力維護選舉環境

面對中國跨國鎮壓 李明哲訪歐盼與民主陣營共享台灣經驗

廖元豪／總統少談民主 韓國瑜揭原因

相關新聞

Po捏頭照喊「拿下賴清德」 台大陸生遭驅逐出境、管制5年…背景曝光

在台灣大學短期交換的陸籍王姓男學生，日前在抖音帳號「19歲鼓手想打ad」PO手捏賴清德總統頭部的錯位照片，寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句遭截圖檢舉。王男雖刪文致歉，移民署前晚認定他行為違背對等尊嚴原則，廢止入境許可並驅逐出境，更祭出最高裁罰，管制5年不得來台；王男已在昨天搭機回上海。

中駐菲大使：若動武輕鬆勝 菲總統怒批威脅…外交紛爭遽升

中國與菲律賓外交紛爭急遽上升中。中國駐菲律賓大使井泉日前談及菲國，一句「如果我們要動用武力，完全有可能輕易取勝。」引發菲國強烈反彈，除外交部發聲明抗議，菲律賓總統小馬可仕更批評此言形同「威脅」，將召見井泉並要求對方解釋。中方則回擊，稱菲方「選擇性引用和過度解讀」；軍方批菲方個別政客為私利極端反華，大搞擴軍，對中菲兩軍關係帶來破壞性影響。美媒分析，外交溝通若無法持續溝通，恐將使兩國緊張局勢進一步升級。

扎卡里亞：中國連像樣的廁所都沒有 中國外交部：多來走走

針對扎卡里亞(Katie Zacharia)聲稱中國連「像樣的廁所」都沒有，引發關注，中國外交部發言人毛寧16日表示，歡迎她「有機會多來中國走走」，11月即可到深圳參加亞太經合會議(APEC)。

中國沒像樣廁所？ 網嘲白宮發言人：對手犯傻時別叫醒她

新任白宮新聞秘書札卡里亞（Katie Zacharia）聲稱，2016年中國連「像樣的廁所」都沒有，引發中國網友群嘲。網友翻出中國「廁所革命」的發展時間線，指出她口中的2016年，恰是中國大規模改造公共廁所的攻堅階段，諷刺她曾在中國生活多年，對當地發展的認識卻如此片面。

卸任三年還有事…政學跨界 經濟學者、華中師大原書記趙凌雲被查

中央紀委國家監委網站16日發布消息，知名經濟學家、華中師範大學黨委原書記趙凌雲涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和湖北省監委監察調查。現年64歲的趙凌雲卸任該校黨委書記職務已逾三年，目前官方尚未披露其具體涉案細節，相關調查結果仍待公布。

孫中山160誕辰 港府發紀念郵票、中山公園銅像旁種波斯菊

今年是國父孫中山160周年誕辰，港府16日宣布將於11月12日在中山紀念公園舉行官方紀念儀式，以「緬懷孫中山為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勳」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。