九合一選舉將屆 沈有忠：中共恐介入台灣民主運作

陸委會副主委沈有忠今天在一場國際學術研討會上致詞表示，九合一選舉即將舉辦，中共可能持續透過各種方式介入台灣民主運作，台灣必須持續強化民主防衛機制與社會韌性。

沈有忠今天上午出席中國政治學會2026年會暨「民主制度再省思：現代民主價值與實踐的延續與變革」國際學術研討會。

沈有忠於致詞中表示，民主制度價值不僅在於定期舉行選舉，更在於保障人民自由選擇、參與公共事務及決定國家未來的權利。台灣與中國大陸最大差異在於民主與威權的制度本質。

他說，中共長期對台強推「一國兩制」，透過統戰滲透對台進行政治宣傳，目的是消滅中華民國、併吞台灣，企圖否定台灣人民自主決定未來的權利。台灣主流民意早已明確拒絕「一國兩制」，近8成民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的台海現狀。

沈有忠提醒中共介入台灣選舉風險。他說，目前全球民主制度面臨的挑戰不限於傳統軍事威脅，更包括威權勢力透過灰色地帶行動、資訊操弄及各種滲透手段，企圖分化與削弱民主社會的信任與團結。台灣即將舉行地方選舉，中共可能持續透過各種方式介入台灣民主運作，影響人民自主判斷。

沈有忠指出，面對相關挑戰，台灣必須持續強化民主防衛機制與社會韌性，確保民主制度不受外部勢力干預，讓人民能夠在自由、不受威脅的環境下行使民主權利。

對於目前的兩岸情勢，沈有忠表示，台灣以實力捍衛國家主權與和平，堅持自由民主的生活方式；「我們願意交流，但不會接受矮化」。政府將持續以負責任態度維護台海現狀，深化與理念相近國家的合作，共同防止威權擴張破壞區域和平穩定。