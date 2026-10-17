沈有忠呼籲大陸與台灣民選政府展開不設前提對話

陸委會副主委沈有忠今日出席中國政治學會年會時指出，台灣主流民意早已明確拒絕「一國兩制」，他並呼籲中共正視台灣主流民意，尊重台灣人民對自由民主生活方式的堅持，與台灣民選政府展開對等尊嚴、不設政治前提的對話。

據陸委會消息，沈有忠今（17）日出席中國政治學會2026年會暨「民主制度再省思：現代民主價值與實踐的延續與變革」國際學術研討會致詞表示，今年適逢我國總統直選30週年，回顧1996年台灣人民面對中共飛彈威脅，仍勇敢走進投票所，以選票實現當家作主的歷史性成就。

他強調中共長期對台強推「一國兩制」，透過統戰滲透對台進行政治宣傳，目的就是要消滅中華民國與併吞台灣，企圖否定台灣人民自主決定未來的權利。然而，台灣主流民意早已明確拒絕「一國兩制」，近8成民眾支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的台海現狀，這是兩岸關係發展必須正視的客觀事實。他並指，尤其今年台灣即將舉行地方選舉，中共可能持續透過各種方式介入台灣民主運作，影響人民自主判斷。面對相關挑戰，台灣必須持續強化民主防衛機制與社會韌性，確保民主制度不受外部勢力干預。

對於當前兩岸情勢，沈有忠強調，中國大陸近年加速對台擴張威脅，以灰色地帶行動增加對台施壓，不僅威脅台灣人民的安全與福祉，也對區域和平及國際秩序構成嚴峻挑戰。台灣以實力捍衛國家主權與和平，並且堅持自由民主的生活方式；我們願意交流，但不會接受矮化。

他並呼籲中共正視台灣主流民意，尊重台灣人民對自由民主生活方式的堅持，與台灣民選政府展開對等尊嚴、不設政治前提的對話，以降低誤判與衝突風險，回應國際社會對維護台海和平穩定的期待。