Po捏頭照喊「拿下賴清德」 台大陸生遭驅逐出境、管制5年…背景曝光

在台灣大學短期交換的陸籍王姓男學生，日前在抖音帳號「19歲鼓手想打ad」PO手捏賴清德總統頭部的錯位照片，寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句遭截圖檢舉。王男雖刪文致歉，移民署前晚認定他行為違背對等尊嚴原則，廢止入境許可並驅逐出境，更祭出最高裁罰，管制5年不得來台；王男已在昨天搭機回上海。

據了解，王男目前在加拿大英屬哥倫比亞大學就讀生命科學相關學位，因符合教育部交換資格，今年9月來台，原訂12月離境；由於加拿大母校已開學，此時返回加拿大意義不大，因此王男決定購買上海的機票離境。

移民署指，王男在網路社群發布總統出席「台灣橋樑計畫」閉幕式側錄影片，標註主張消滅我國主權文字，行為違背對等尊嚴原則引發社會紛擾，已廢止王男入境許可，並管制5年內不予許可申請來台。

根據法規，王男違反大陸地區人民進入台灣地區許可辦法第12條第1項第15款「從事違背對等尊嚴原則之不當行為」；而同辦法第14條，違反以上行為不予許可期間為1年至5年，因此王男行為被認為以「管制最重年限」為宜。

陸籍人士因在台活動或網路言論遭移民署廢止許可並祭出「境管5年」並不罕見。前央視記者王志安2024年1月以觀光名義來台，卻參加網路節目賀瓏夜夜秀，遭移民署認定從事與許可目的不符活動，廢止許可並管制5年；王志安隨後提行政訴訟，台北高等行政法院2025年駁回。

2025年3月，陸配「亞亞」與「小微」因分別在抖音發布「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」、「台灣滿街插的都是五星紅旗」等鼓吹武統、消滅我國主權言論，均遭廢止依親居留許可並管制5年內不得再申請。

今年7月，一名廣東男大生在小紅書曬出獲發的「入台證」，卻將證件上的國旗P圖改成五星旗並PO文「中國台灣」，也在入境前遭移民署廢止許可並管制入境。

王姓男大生涉嫌違反我國法規，15日遭決議廢止入境許可，16日在移民署台北市專勤隊人員的配同下搭機離台。記者翁至成／翻攝