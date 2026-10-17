快訊

心臟權威朱志生「閃貓」車禍驟逝！高醫發聲：深受肯定的好醫師

NBA／詹皇主場首秀飛扣引爆全場！迎生涯第24季宣告「這只是開始」

星巴克新制惹議…為何不全品項漲15元？內行人揭暗黑真相

聽新聞
0:00 / 0:00

Po捏頭照喊「拿下賴清德」 台大陸生遭驅逐出境、管制5年…背景曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
大陸籍王姓交換生，透過抖音帳號發文，PO出手捏賴清德總統的錯位照片，寫下「小小賴清德拿下」，被移民署驅逐出境。圖／取材自Threads
大陸籍王姓交換生，透過抖音帳號發文，PO出手捏賴清德總統的錯位照片，寫下「小小賴清德拿下」，被移民署驅逐出境。圖／取材自Threads

在台灣大學短期交換的陸籍王姓男學生，日前在抖音帳號「19歲鼓手想打ad」PO手捏賴清德總統頭部的錯位照片，寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句遭截圖檢舉。王男雖刪文致歉，移民署前晚認定他行為違背對等尊嚴原則，廢止入境許可並驅逐出境，更祭出最高裁罰，管制5年不得來台；王男已在昨天搭機回上海。

據了解，王男目前在加拿大英屬哥倫比亞大學就讀生命科學相關學位，因符合教育部交換資格，今年9月來台，原訂12月離境；由於加拿大母校已開學，此時返回加拿大意義不大，因此王男決定購買上海的機票離境。

移民署指，王男在網路社群發布總統出席「台灣橋樑計畫」閉幕式側錄影片，標註主張消滅我國主權文字，行為違背對等尊嚴原則引發社會紛擾，已廢止王男入境許可，並管制5年內不予許可申請來台。

根據法規，王男違反大陸地區人民進入台灣地區許可辦法第12條第1項第15款「從事違背對等尊嚴原則之不當行為」；而同辦法第14條，違反以上行為不予許可期間為1年至5年，因此王男行為被認為以「管制最重年限」為宜。

陸籍人士因在台活動或網路言論遭移民署廢止許可並祭出「境管5年」並不罕見。前央視記者王志安2024年1月以觀光名義來台，卻參加網路節目賀瓏夜夜秀，遭移民署認定從事與許可目的不符活動，廢止許可並管制5年；王志安隨後提行政訴訟，台北高等行政法院2025年駁回。

2025年3月，陸配「亞亞」與「小微」因分別在抖音發布「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」、「台灣滿街插的都是五星紅旗」等鼓吹武統、消滅我國主權言論，均遭廢止依親居留許可並管制5年內不得再申請。

今年7月，一名廣東男大生在小紅書曬出獲發的「入台證」，卻將證件上的國旗P圖改成五星旗並PO文「中國台灣」，也在入境前遭移民署廢止許可並管制入境。

王姓男大生涉嫌違反我國法規，15日遭決議廢止入境許可，16日在移民署台北市專勤隊人員的配同下搭機離台。記者翁至成／翻攝
王姓男大生涉嫌違反我國法規，15日遭決議廢止入境許可，16日在移民署台北市專勤隊人員的配同下搭機離台。記者翁至成／翻攝

王姓男大生涉嫌違反我國法規，15日遭決議廢止入境許可，16日在移民署台北市專勤隊人員的配同下搭機離台。記者翁至成／翻攝
王姓男大生涉嫌違反我國法規，15日遭決議廢止入境許可，16日在移民署台北市專勤隊人員的配同下搭機離台。記者翁至成／翻攝

陸生 賴清德 總統 大陸 台大 移民署 抖音 教育部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

PO捏頭照「小小賴清德拿下」 陸生被驅逐出境

大陸交換生Po捏頭「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 喊冤：覺得賴很可愛

陸生比捏頭手勢稱「小小賴清德拿下」遭驅逐 陳以信批處分過當：讓台灣民主蒙羞

陸生發文「捏賴總統頭」遭驅逐出境 藍委批雙標：言論自由去哪了

相關新聞

Po捏頭照喊「拿下賴清德」 台大陸生遭驅逐出境、管制5年…背景曝光

在台灣大學短期交換的陸籍王姓男學生，日前在抖音帳號「19歲鼓手想打ad」PO手捏賴清德總統頭部的錯位照片，寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句遭截圖檢舉。王男雖刪文致歉，移民署前晚認定他行為違背對等尊嚴原則，廢止入境許可並驅逐出境，更祭出最高裁罰，管制5年不得來台；王男已在昨天搭機回上海。

陸裁軍大使：所有核武器國家應公開承諾不尋求永遠擁有核武器

大陸方面就核武議題做出最新表態。大陸裁軍事務大使李馳江16日在聯合國表示，所有核武器國家應公開承諾不尋求永遠擁有核武器，循序漸進推進核裁軍。擁有最大核武庫的國家應履行核裁軍「特殊、優先責任」，進一步大幅削減核武庫。

時隔33年王毅首訪克羅埃西亞 克總統：承認台灣是中國不可分割一部分

據大陸外交部消息，當地時間2026年10月16日，克羅埃西亞總統米蘭諾維奇在薩格勒布會見了來訪的大陸外交部長王毅。而這是中國外長時隔33年首次造訪克羅埃西亞。米蘭諾維奇對王毅表示，中國的和平發展對世界各國不是威脅，各方應該客觀理性看待。各國都有自己的制度和理念，不應對他國的發展道路和生活方式指手畫腳，應透過對話交流增進彼此了解與信任。他還表示，克方堅定奉行一個中國政策，認為台灣是中國不可分割的一部分。

沈有忠呼籲大陸與台灣民選政府展開不設前提對話

陸委會副主委沈有忠今日出席中國政治學會年會時指出，台灣主流民意早已明確拒絕「一國兩制」，他並呼籲中共正視台灣主流民意，尊重台灣人民對自由民主生活方式的堅持，與台灣民選政府展開對等尊嚴、不設政治前提的對話。

移民署驅逐台大陸生 陸網友感嘆：留下的問題比解決的多

移民署昨日以違反對等尊嚴為由，將一名先前借位拍攝捕捉賴總統照片的台大陸生驅逐出境，目前大陸官方尚未有回應，不過有專研台灣議題的大陸網友認為，因為學生的言論，沒有充分理由就用驅逐和五年限制重處，留下的問題比解決的問題更多。

王毅會克羅埃西亞總統：對歐貿易順差是市場需求結果

大陸與歐盟經貿關係最近深受關注。中共政治局委員兼大陸外長王毅16日表示，歐方在中國對歐貿易順差問題上存在關切，但這是市場需求和國際分工的結果。只要雙方沿著對話協商軌道走下去，就能找到互利雙贏的解決辦法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。