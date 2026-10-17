移民署驅逐台大陸生 陸網友感嘆：留下的問題比解決的多

移民署昨日以違反對等尊嚴為由，將一名先前借位拍攝捕捉賴總統照片的台大陸生驅逐出境，目前大陸官方尚未有回應，不過有專研台灣議題的大陸網友認為，因為學生的言論，沒有充分理由就用驅逐和五年限制重處，留下的問題比解決的問題更多。

微信公眾號「湖畔看局」16日深夜以「一張借位照，五年不得來台」為題發文稱，年輕學生發了一條有爭議並隨後刪除的帖文，就被驅逐出境和五年限制申請來台，這就是民進黨的言論自由。

文章指出，問題在於，處分如此重，應該公開足夠充分的理由。「台『移民署』作出驅逐和五年限制申請來台的決定，並未交代該帖文造成了何種具體危險」。

文章反問，「警告、校方教育或其他較輕方式能否處理此事？為什麼終止這次交換之後，還要限制今後五年的來台申請？」這些問題無法用「引發紛擾」四個字解釋。文章也特別指出海基會秘書長羅文嘉表示，個人希望這名學生若有意願，仍能完成交換，把這件事當作「認識台灣的一堂課」。

最後，文章稱，「因為學生的言論，沒有充分理由就用驅逐和五年限制重處，留下的問題比解決的問題更多」。

不到12小時，這篇文章下面已有百餘條留言，有大陸網友表示「這和台灣網友們說的不一樣啊，說好的言論自由呢？說好了可以隨便罵政客呢？」還有網友稱，「在那個糟粕堆積地的道德窪地，有啥好學的。希望這位同學不要道謙。不讓交換就回來」、「轉換一下場景，這要是個台生被大陸驅逐了，島內不得炒的沸反盈天」。

值得注意的是有部分網友認為大陸官方應該審視對台灣人政策。「由此反觀我們的對台政策（包括台商），若再無審視，恐積怨更甚」、「台獨當局就只對大陸強橫，是真的把大陸當所謂的境外敵對勢力了！我們還要對他們客氣嗎？」

截至目前，大陸國台辦與大陸教育部，都尚未針對此事發表回應，大陸主流大型官媒也尚未就此事進行報導。