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陸裁軍大使：所有核武器國家應公開承諾不尋求永遠擁有核武器

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
圖為今年8月李馳江出席日內瓦裁軍談判會議時的發言畫面。（新華社）
圖為今年8月李馳江出席日內瓦裁軍談判會議時的發言畫面。（新華社）

大陸方面就核武議題做出最新表態。大陸裁軍事務大使李馳江16日在聯合國表示，所有核武器國家應公開承諾不尋求永遠擁有核武器，循序漸進推進核裁軍。擁有最大核武庫的國家應履行核裁軍「特殊、優先責任」，進一步大幅削減核武庫。

據新華社，李馳江16日在聯大第一委員會作關於核問題的專題發言，他說，一年來，全球安全形勢更加複雜嚴峻，多邊核軍控機制對抗進一步加劇，國際社會對核軍備競賽、核戰爭擔憂普遍上升。

他強調「核武器用不得，核戰爭打不得」。有關核武器國家應放棄以打贏核戰爭、首先使用核武器為基礎的核威懾政策，儘早談判締結「互不首先使用核武器條約」和無核安保國際法律文書。有關國家應停止部署全球反導系統，停止抵近其他核武器國家部署戰略攻防武器，停止推進核子試驗準備和實戰核武器研發。

李馳江指出，《不擴散核武器條約》（又稱《核不擴散條約》）依然是國際核裁軍與核不擴散體系的基石、二戰後國際安全秩序的關鍵支柱。禁核試國際共識不容挑戰，「暫停核子試驗」承諾應得到信守。所有核武器國家應公開承諾不尋求永遠擁有核武器，循序漸進推進核裁軍。擁有最大核武庫的國家應該切實履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅、實質削減核武庫。防止核武器擴散的努力不應損害發展中國家和平利用核能的權利。

他也不點名地批評日本稱，和平利用核能不能用作核擴散的幌子。「個別無核武器國家」囤積大量沒有可信民用用途的鈈材料，推動修改「無核三原則」，公開鼓吹自主擁核。國際社會必須提高警惕、嚴加管束。

李馳江表示，大陸宣導全面禁止和徹底銷毀核武器的立場堅定不移，將與各方一道共同推進國際核軍控進程，不斷完善核領域全球治理。

核武 聯合國

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