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陸港澳維持橙色警示 台灣赴陸人次年增近2成

中央社／ 台北17日電

最新統計資料顯示，台灣民眾今年1至8月赴中國大陸累計249.2萬人次，年增19.63%。陸委會維持陸港澳旅遊「橙色」警示，赴陸人次仍激增。

交通部觀光署最新統計資料顯示，台灣民眾今年1至8月赴中國大陸累計249.2萬人次，年增19.63%，赴陸人次僅次於赴日本人次；日本為台灣民眾出國第一大目的地。

檢視今年1至8月統計資料可發現，台灣民眾赴中國大陸單月人次從3月起，每月均逾30萬人次；1至8月各月份單月赴陸人次相較去年同期，均呈現兩位數成長，今年3月年增率達32.34%，為今年1至8月增幅最高的月份。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰對中央社表示，今年截至目前為止，出國總人次也呈現成長，赴陸人次增加與整體趨勢一致。

黃正聰推估，現在有許多以企業團體名義交給旅行社協辦的赴陸參訪團、商業團，這類型態不是由旅行社自行招攬散客成團，符合「禁團令」要求，不排除這類赴陸團體型態是推動赴陸人次成長的原因之一。

台北市立大學全球戰略與民主韌性研究中心主任洪浦釗對中央社表示，兩岸有密切的人員往來，部分民眾有多次前往對岸的經驗，傾向以過往經驗判斷安全程度；然而中共近年擴張國家安全相關法規，台灣民眾被盤查、被留置及被限制人身自由案例陸續出現，「過去出入境順利，無法保證下一次不會遭遇問題」。

洪浦釗認為政府正面臨風險溝通的挑戰。他說，陸港澳旅遊「橙色」警示發布逾2年，對於有往來兩岸需求的民眾來說，說服效果有限。

洪浦釗建議，政府應對不同身分別、不同赴陸目的，提供更具體的風險資訊，讓民眾了解哪些行為容易受到中共國安單位關注，以及在遭遇盤查或限制人身自由時，可透過什麼管道尋求協助。

大陸委員會（陸委會）回應，交通部觀光署統計資料顯示，今年1至8月累計赴陸人次年增19.63%；台灣整體出國人次成長15.24%。受惠台灣整體經濟成長及股市上漲，帶動財富效應與民眾出國消費意願，出國人次持續增加。

陸委會強調，近年中共持續增修國安法規，2024年6月發布「懲獨22條」、今年9月15日起實施出入境管理新規，政府有責任提醒赴陸風險，建議赴陸應審慎評估風險，留意政府發布的旅遊安全資訊。

赴陸港澳旅遊警示在2024年6月27日由陸委會調升為「橙色」，建議避免非必要赴陸港澳旅行。

陸港 中國大陸 陸委會

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