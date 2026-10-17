王毅會克羅埃西亞總統：對歐貿易順差是市場需求結果

大陸與歐盟經貿關係最近深受關注。中共政治局委員兼大陸外長王毅16日表示，歐方在中國對歐貿易順差問題上存在關切，但這是市場需求和國際分工的結果。只要雙方沿著對話協商軌道走下去，就能找到互利雙贏的解決辦法。

據大陸外交部官網，當地時間16日，克羅埃西亞總統米拉諾維奇在首都札格雷布會見王毅。雙方就中歐關係交換意見。王毅表示，中歐沒有根本利害衝突，完全可以相互成就、共同繁榮。歐方在中國對歐貿易順差問題上存在關切，但這是市場需求和國際分工的結果。中歐是夥伴不是對手，中歐要合作不要對抗。近期中歐貿易投資磋商機制取得的成果充分說明，只要雙方沿著對話協商軌道走下去，就能找到互利雙贏的解決辦法。

消息稱，米拉諾維奇表示，「對於當前歐中在經貿領域存在的一些分歧，我贊同中方的看法。我認為中國的強大競爭力主要來自於高效、完備的生產組織方式」。相信雙方能夠通過溝通對話解決發展中出現的問題，達成各方都滿意的方案。

陸方消息並指，米拉諾維奇表示，「我長期關注中國外交政策，充分理解中方立場主張。克方堅定奉行一個中國政策，認為台灣是中國不可分割的一部分」。王毅則稱，大陸願探討進一步提升雙邊關係定位。

克羅埃西亞總統府官網消息指出，雙方對迄今為止的合作水平表示滿意，並探討了將雙邊關係提升到更高水平的機會。米拉諾維奇總統重申克羅埃西亞共和國支持一個中國政策。雙方也討論了當前全球和區域挑戰，包括危機領域。會晤也討論了歐盟與中國關係的最新發展，尤其側重於貿易問題。

此外，王毅並同克羅埃西亞外長拉德曼舉行會談。王毅向拉德曼表示，大陸「讚賞克方長期堅持一個中國政策，這為兩國關係夯實了政治基礎，也為雙邊合作開闢了廣闊前景」。

王毅表示，大陸願同中東歐國家一道，規劃下階段安排，打造更多務實成果。他也提到，中歐共同利益廣泛，都主張多邊主義，都堅持聯合國核心主導地位，都願意通過對話政治解決國際地區爭端，在應對氣候變化等全球性問題上，中歐也站在同一條戰線。中方願同歐方深化全面戰略夥伴內涵，希望克作為歐盟成員國為中歐關係發展發揮建設性作用。

拉德曼表示克方高度重視克中關係，尊重中國國家主權和領土完整，一貫恪守並將繼續堅定奉行一個中國政策，不會參與或支持任何台獨活動。拉德曼介紹了對西巴爾幹地區形勢的看法。王毅表示，中國不干涉巴爾幹國家內政。

克羅埃西亞外交部則指出，雙方重申致力於進一步深化合作，雙方重點討論了擴大經貿合作。兩國部長也就西巴爾幹地區的前景以及緊迫的國際挑戰交換了意見，包括烏克蘭遭受的侵略和中東局勢的發展。克羅埃西亞重申了繼續開展歐盟—中國對話、尊重國際法和運用外交手段應對全球挑戰的重要性。

王毅此次出訪還將前往蒙特內哥羅與保加利亞。