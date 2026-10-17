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習近平赴內蒙古考察 要求搞好「算力中心」建設

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共總書記習近平16日在內蒙古考察算力設施。（新華社）
中共總書記習近平16日在內蒙古考察算力設施。（新華社）

在AI浪潮與強權科技戰博弈的背景下，中共總書記習近平昨日赴內蒙古烏蘭察布，考察算力設施，他強調實施「東數西算」工程、構建大陸全國一體化算力網，是中共黨中央一項重要部署。要確保已建成項目高效運行，並如期完成後續項目建設。要積極延伸產業鏈，不斷把算力優勢轉化為發展優勢。

據新華社，習近平16日前往察哈爾高新技術開發區，在了解內蒙古推進「東數西算」工程樞紐節點建設和綠色算力產業發展等情況。他指出，實施「東數西算」工程、構建全國一體化算力網，是黨中央一項重要部署。要加強科學規劃、要素支撐、安全保障，確保已建成項目高效運行，並如期完成後續項目建設。要積極延伸產業鏈，推動數位經濟與實體經濟深度融合，不斷把算力優勢轉化為發展優勢。

習近平強調，算力網是大陸國家規劃建設的「六張網」之一，算力產業正處在加速發展階段，前景廣闊。希望大家認真落實高效、綠色、安全的要求，注重「算電協同」、「算水協同」，搞好算力中心項目建設和運營，積極推動綠色算力產業發展，為推進數位中國建設、促進新質生產力發展多作貢獻。

「東數西算」是大陸官方2022年啟動的一項政策，旨在通過建造數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設布局，也就是讓西部的算力資源支撐東部數據的運算。大陸已在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設「國家算力樞紐節點」，並規劃了10個「國家數據中心集群」。內蒙古擁有太陽能與風力資源優勢，使其角色吃重。

此外，習近平也前往位於烏蘭察布市察哈爾右翼前旗的黃旗海考察，強調要堅持尊重自然、順應自然、保護自然，全面實施濕地保護法，嚴守生態保護紅線，著力提升生態系統品質和穩定性，維護生物多樣性。對退化的濕地生態系統，要堅持自然恢復為主、人工干預為輔，科學合理加以修復。

官方發布的照片顯示，除了內蒙古一二把手外，陪同考察的官員有中共政治局委員兼副總理何立峰、以及發改委主任鄭柵潔等人，並未有中共政治局常委兼中辦主任蔡奇。

此外，大陸總理李強16日主持召開國務院常務會議，聽取「人工智慧+」行動進展情況彙報，並討論其他法律草案。會議指出，人工智慧是影響未來發展的關鍵變數，要從大陸產業體系完備、應用場景豐富、工程化能力強等實際出發，注重以落地應用牽引技術創新，不斷深化拓展「人工智慧+」行動。

會議強調要夯實發展底座，加強技術攻關和演算法創新，促進算電協同，增加高質量數據供給，著力補短板、鍛長板。要以實體經濟為重點強化供需銜接，鼓勵聯合研發，推進中試驗證，加大場景培育力度，讓人工智慧技術更好轉化為現實生產力。要加強風險研判評估，守牢人工智慧安全底線。

習近平 內蒙古 算力

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