時隔33年王毅首訪克羅埃西亞 克總統：承認台灣是中國不可分割一部分

據大陸外交部消息，當地時間2026年10月16日，克羅埃西亞總統米蘭諾維奇在薩格勒布會見了來訪的大陸外交部長王毅。而這是中國外長時隔33年首次造訪克羅埃西亞。米蘭諾維奇對王毅表示，中國的和平發展對世界各國不是威脅，各方應該客觀理性看待。各國都有自己的制度和理念，不應對他國的發展道路和生活方式指手畫腳，應透過對話交流增進彼此了解與信任。他還表示，克方堅定奉行一個中國政策，認為台灣是中國不可分割的一部分。

而稍後王毅與克外長拉德曼會談時，拉德曼亦表示，克羅埃西亞尊重中國國家主權和領土完整，不會參與或支持任何「台獨」活動。

1991年6月25日，克羅埃西亞正式宣布脫離南斯拉夫聯邦獨立。到了翌年1992年的4月，大陸國務委員兼外長錢其琛致電克外長舍帕洛維奇，宣布中國政府承認克羅埃西亞共和國。1993年9月，錢其琛以副總理兼外長身分訪克羅埃西亞，王毅是在錢其琛之後，相隔33年首位訪克的中國外長。

消息稱，米蘭諾維奇表示，近幾十年中國發生了翻天覆地變化，經濟社會發展取得舉世矚目成就。中國的和平發展對世界各國不是威脅，各方應該客觀理性看待。各國都有自己的制度和理念，不應對他國的發展道路和生活方式指手畫腳，應透過對話交流增進彼此了解與信任。

他並表示，克中傳統友好，雙方各領域合作成效顯著。克方高度重視對華關係，願同中方加強各層級交往，並推動互利合作。他長期關注中國外交政策，充分理解中方立場主張。克方堅定奉行一個中國政策，認為台灣是中國不可分割的一部分。

王毅表示，讚賞米蘭諾奇總統理性、務實、友善看待中國的發展振興，積極尋求同中國的相互理解，長期致力於對華友好交往。

王毅表示，中國的和平基因決定我們不尋求國強必霸，而是堅持與各國合作共贏。王毅表示，中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程，未來將推動這個世界更加和平、穩定和繁榮。中國的成功不僅是自身的成功，也是所有南方國家的成功。中方願從戰略和長遠角度看待同克羅埃西亞關係，願在全面合作夥伴關係的基礎上探討進一步提升雙邊關係定位。

消息稱，雙方並就中歐關係交換意見。王毅表示，中歐沒有根本利害衝突，完全可以互相成就、共同繁榮。歐方在中國對歐貿易順差問題上存在關切，但這是市場需求和國際分工的結果。中歐是夥伴不是對手，中歐要合作不要對抗。近期中歐貿易投資諮詢機制所取得的成果充分說明，只要雙方沿著對話協商軌道走下去，就能找到互利雙贏的解決方案。

米蘭諾維奇表示，對於目前歐中在經貿領域存在的一些分歧，他同意中方的看法。他認為中國的強大競爭力主要來自於高效率、完整的生產組織方式。相信雙方能夠透過溝通對話解決發展中出現的問題，達成各方都滿意的方案。

會面結束後，王毅向米拉諾維奇贈送了克羅埃西亞文版《習近平談治國理政》。

其後，王毅與克羅埃西亞總理普蘭科維奇會見，並與克羅埃西亞外交部長拉德曼舉行會談。與拉德曼會談時，王毅表示，克羅埃西亞是古絲路的重要一站，曾經促進了東西方文明互鑑。這次是33年來中國外長首次訪問克羅埃西亞，也是拉德曼外長去年訪華的回訪。

他表示，中方願同克方一道，以明年兩國建交35週年為契機，總結有益經驗，開闢下一個較好的35年。王毅表示，中方尊重克主權和領土完整，支持克在國際和區域事務中發揮建設性作用，讚賞克方長期堅持一個中國政策，這為兩國關係夯實了政治基礎，也為雙邊合作開闢了廣闊前景。

王毅表示，中方願同克方用好「三大引擎」，推動雙邊合作取得更多成果。一是在雙邊層面，打造基礎建設與再生能源兩大亮點，拓展核能、港口、通訊、人工智慧等新領域合作。二是區域層級透過中歐合作帶動中克合作發展，而佩列沙茨大橋就是中歐克三方合作的成功典範。三是次區域層面推動中國—中東歐合作。克羅埃西亞是中國—中東歐國家合作的建設者、貢獻者，也是受益者。中方願同中東歐國家一道，規劃下階段安排，打造更多務實成果。

王毅表示，中歐共同利益廣泛，都主張多邊主義，都堅持聯合國核心主導地位，都願意透過對話政治解決國際地區爭端，在應對氣候變遷等全球性問題上，中歐也站在同一條戰線。不久前舉行的中歐貿易投資磋商機制第二次例會取得正面進展，充分證明雙方完全可透過平等對話解決分歧。中方願同歐方深化全面戰略夥伴內涵，希望克作為歐盟成員國為中歐關係發展發揮建設性作用。

拉德曼表示，克方高度重視克中關係，尊重中國國家主權和領土完整，一貫恪守並將繼續堅定奉行一個中國政策，不會參與或支持任何「台獨」活動。

他表示，近期克中開通直航有力促進雙邊貿易和人員往來，為兩國合作注入新的動力。他說，克羅埃西亞是馬可·波羅的故鄉，歡迎更多中國遊客來克旅遊。中國已成為維護世界和平與穩定的重要力量。歐中作為重要合作夥伴，有責任共同維護國際秩序，促進全球安全與發展。克方珍惜中東歐國家—中國合作框架，感謝中方組織各類機制活動，期待合作取得更多成果，為雙方人民帶來更多收穫。