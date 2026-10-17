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「小小賴清德拿下」陸生昨驅逐出境 陳志金：如他所說的7個字 掰了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台大的大陸籍交換生日前PO出賴清德總統照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等威脅字眼，引起討論。圖／取自Threads
台大的大陸籍交換生日前PO出賴清德總統照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等威脅字眼，引起討論。圖／取自Threads

一名台大的大陸籍國際姊妹校交換生，日前在抖音貼出手捏賴清德總統頭部的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字眼。移民署昨天廢止他的入境許可並驅逐出境。醫師陳志金在Threads發文，「如他所說的：『此生僅有的機會』，掰了」。

該名陸生日前出席台大活動，其中一張照以借位方式以手指捏賴清德頭部，並寫下「小小賴清德拿下，後面有飯撒，本人不認同任何講話內容，堅決反對一切台獨勢力」，並標籤「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」、「台灣是中國的」、「堅持一個中國原則」。

據了解，該生昨離境前向專勤隊人員吐苦水，指當時看到賴總統覺得很可愛，當下也有拿玩偶合照，以為台灣有一定的言論自由才這樣做。

其他網友表示，「法治國家的自由不是讓你為所欲為」、「求仁得仁，他回到了他鍾愛的地方」、「5年後還能來？有沒有搞錯啊？在美國嗆對美國總統怎麼樣，這輩子都別想踏上美國領土了」、「被遣返的機會倒是把握住了」、「來台灣就乖乖念書，遵守台灣法律就好！何必玩火自焚」。

陸生 陳志金 賴清德

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在台大陸籍王姓交換生，日前透過抖音帳號「十九歲鼓手想打ad」發文，PO手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句，網友不滿主權被挑戰，截圖向陸委會檢舉，王男刪文致歉，但前晚移民署會商教育部及陸委會意見，廢止王男入境許可並驅逐出境，昨送返上海。

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中國大陸籍王姓交換生拍攝賴清德總統出席活動畫面，用視角錯位營造「隔空捏頭」，發文稱要把「小小賴清德拿下」，遭移民署驅逐出境。藍營質疑，民進黨政府過去高喊「百分之百言論自由」去哪裡了，現在台灣的言論自由，還要看你拿哪一本護照、開誰的玩笑嗎？綠營則喊國安底線不容退讓。

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台大王姓大陸交換生「因言賈禍」，成了第一個被我政府驅逐出境的大陸籍學生。但綜觀王姓陸生社群平台的留言與錯位照片，最多只是政治出格、社會觀感不佳，未違反校規更遠非民刑事案，以國家機器的行政權對付學生，是藉大砲打小鳥達殺雞儆猴目的。

「小小賴清德拿下」陸生昨驅逐出境 陳志金：如他所說的7個字 掰了

一名台大的大陸籍國際姊妹校交換生，日前在抖音貼出手捏賴清德總統頭部的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字眼。移民署昨天廢止他的入境許可並驅逐出境。醫師陳志金在Threads發文，「如他所說的：『此生僅有的機會』，掰了」。

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一名於國立台灣大學就讀的陸生，日前於社群平台抖音貼出手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」，遭移民署廢止其入境許可並驅逐出境。台大表示，該生為國際姊妹校交換生，已由校方陪同接受機關詢問並提供協助，該生已於昨日離境。

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香港下周大事，是連兩天的ＡＰＥＣ財長會議，周末數日，是會前最後操演。因此會首次在香港舉辦，又是ＡＰＥＣ峰會最重要的前置環節，香港辦會不容有失，但還不能搶戲，是以最後安排，要在「外毓於行」上做文章。

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