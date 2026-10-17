「小小賴清德拿下」陸生昨驅逐出境 陳志金：如他所說的7個字 掰了

一名台大的大陸籍國際姊妹校交換生，日前在抖音貼出手捏賴清德總統頭部的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字眼。移民署昨天廢止他的入境許可並驅逐出境。醫師陳志金在Threads發文，「如他所說的：『此生僅有的機會』，掰了」。

該名陸生日前出席台大活動，其中一張照以借位方式以手指捏賴清德頭部，並寫下「小小賴清德拿下，後面有飯撒，本人不認同任何講話內容，堅決反對一切台獨勢力」，並標籤「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」、「台灣是中國的」、「堅持一個中國原則」。

據了解，該生昨離境前向專勤隊人員吐苦水，指當時看到賴總統覺得很可愛，當下也有拿玩偶合照，以為台灣有一定的言論自由才這樣做。

其他網友表示，「法治國家的自由不是讓你為所欲為」、「求仁得仁，他回到了他鍾愛的地方」、「5年後還能來？有沒有搞錯啊？在美國嗆對美國總統怎麼樣，這輩子都別想踏上美國領土了」、「被遣返的機會倒是把握住了」、「來台灣就乖乖念書，遵守台灣法律就好！何必玩火自焚」。