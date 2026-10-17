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PO捏頭總統錯位照…陸生發表道歉聲明 將文章下架

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
王姓陸籍男大生涉嫌違反我國法規，昨在移民署專勤隊人員陪同下搭機離台。 記者翁至成／翻攝
王姓陸籍男大生涉嫌違反我國法規，昨在移民署專勤隊人員陪同下搭機離台。 記者翁至成／翻攝

一名於國立台灣大學就讀的陸生，日前於社群平台抖音貼出手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」，遭移民署廢止其入境許可並驅逐出境。台大表示，該生為國際姊妹校交換生，已由校方陪同接受機關詢問並提供協助，該生已於昨日離境。

該名陸生日前出席台大活動，其中一張照片借位方式用手指捏賴清德頭部，寫下「小小賴清德拿下」，「不認同任何講話內容，堅決反對一切台獨勢力」，並標籤「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割一部分」、「台灣是中國的」、「堅持一個中國原則」。

該篇圖文經轉載至Threads引起砲轟。該生雖然事後將文章下架，並發表道歉聲明，澄清沒有人身傷害的計畫。不過，網友不領情，紛紛向政府單位檢舉，要求遣返該生。

台大表示，學生為國際姊妹校交換生，事件發生後，秉持關懷學生的立場，由校方陪同接受相關機關詢問並提供必要的協助後，依法處理。

台大也重申，一向重視言論自由，致力於維護開放、多元及相互尊重的校園環境。對於公共政策及政府施政不同意見與批評，均予以尊重，也認為理性討論與意見交流是民主社會的重要基礎。此次政府依規執法，台大予以尊重，希望經過此事，學生更能理解言論自由的行使仍應兼顧對他人的尊重。

陸生 抖音 賴清德 台大 移民署 下架

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