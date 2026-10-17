香江風情／APEC財長會 港力圖「外毓於行」

香港下周大事，是連兩天的ＡＰＥＣ財長會議，周末數日，是會前最後操演。因此會首次在香港舉辦，又是ＡＰＥＣ峰會最重要的前置環節，香港辦會不容有失，但還不能搶戲，是以最後安排，要在「外毓於行」上做文章。

亞太經合組織（ＡＰＥＣ）算是亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力的經濟合作機制。亞太經合組織峰會今年輪到中國作東道主，習近平、川普、普亭都要到的峰會，下月在深圳舉行，而為峰會作重要鋪墊的ＡＰＥＣ財長會議，送給了香港來辦，所以主辦者是中國財政部，香港政府是承辦者。

香港是國際都會，經常辦國際性會展活動，對香港來說，不會像深圳那麼緊張，但港府還是要絞盡腦汁，包括酒店、交通、保安、研討會等籌備工作都有專門團隊推動，香港政經各界有的說，趁機宣傳香港的北部都會項目，有的主張宣傳香港的聯通模式，有的呼喚要展示香港的金融優勢等。

但目前看來，香港在會中能做的不多，功夫只好下在會外。重點放在會外系列交流活動，如商界論壇，安排嘉賓們體驗香港創科、文化、美食等。更重要的功夫是接待「太太團」，如去香港太平山頂、寶蓮寺、海洋公園等，以及到中華廚藝學院體驗廚藝。

與香港外毓於行相映襯的是承辦ＡＰＥＣ峰會的深圳正在大操大辦。深圳當局已宣布，十一月一日起深圳全市車輛二十四小時全天候禁鳴。另一大動作，是ＡＰＥＣ峰會前後深圳要放「秋假」，要那段時間大家少上街，還可以帶薪休假。

深圳有個口號，叫做「以會興城」，那個會就是ＡＰＥＣ峰會，而且每個區都有興城的「行動方案」，核心城區更已全面啟動城市氛圍營造，如上千套雙語道旗，逾千塊戶外大屏和電子屏，還有新設的「花境」和打卡點，這些很可能也是為迎接會後的觀光潮。