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否認貶匯 潘功勝：全球失衡勿靠匯率調節

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸央行行長潘功勝（右二）、財政部長藍佛安（左二）在曼谷，與歐洲央行總裁拉加德（中）等多名歐盟官員會談。圖／大陸財政部網站
大陸央行行長潘功勝（右二）、財政部長藍佛安（左二）在曼谷，與歐洲央行總裁拉加德（中）等多名歐盟官員會談。圖／大陸財政部網站

ＩＭＦ及歐洲國家近期持續質疑人民幣匯率被低估，中國人民銀行行長潘功勝在Ｇ二十財長和央行行長會議上表示，全球失衡不能依靠匯率調節，逆差國與順差國應共同努力。此番表態呼應中國人民銀行上周否認刻意壓低人民幣的聲明。

人行官網昨（十六）日刊出潘功勝出席二十國集團在泰國曼谷召開今年第三次Ｇ二十財長和央行行長會議的內容，潘功勝指出，全球失衡不能依靠匯率調節，匯率受經濟增長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、突發風險事件等因素影響，與經常帳戶不存在簡單線性關係，逆差國與順差國應共同努力，實現全球經濟動態平衡。

這段發言符合中國人民銀行上周發布的一份關於其立場的聲明。該聲明除了重申中國沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢，從不搞競爭性貨幣貶值，還提到國際上有關匯率均衡水平的評估方法尚不成熟，將個別評估結論作為人民幣匯率低估的「官方依據」，是對評估結果的曲解和誤用。

國際貨幣基金（ＩＭＦ）亞太部主任斯里尼瓦桑日前表示，由於大陸經濟低迷，而提振需求的措施遠未達到所需力度，人民幣實際匯率被低估。他說，人民幣實際有效匯率因中國通膨率極低而貶值，這自動提升了競爭力，也是大陸貿易順差多年來不斷擴大的原因。

歐洲國家今年多次提出人民幣低估的質疑。歐洲中央銀行（ＥＣＢ）總裁拉加德今年六月公開呼籲，敦促全球領導人，針對人民幣匯率被低估的問題展開討論，並將其視為危及全球經濟的失衡因素之一。

德國總理梅爾茨七月曾表示，中國應允許人民幣升值百分之卅。法新社報導，上周中歐經貿談判舉辦前，梅爾茨也與法國總統馬克宏致函歐盟執委會，馬克宏呼籲與北京就「匯率及金融市場開放」展開對話；梅爾茨則表示，如果中國貨幣目前的估值是正確的，那麼就沒有理由不允許人民幣在貿易用途上自由兌換。

匯率 人民幣匯率 泰國

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