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【即時短評】玩「小小賴清德拿下」圖哏 陸生「罪」當驅逐？

聯合報／ 記者／郭雪筠
在台大的大陸籍王姓交換生，日前透過個人抖音帳號「19歲鼓手想打ad」發文，Po手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句，引發爭議，今被我方驅逐出境。記者翁至成／翻攝
在台大的大陸籍王姓交換生，日前透過個人抖音帳號「19歲鼓手想打ad」發文，Po手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句，引發爭議，今被我方驅逐出境。記者翁至成／翻攝

一名在台大交換的陸生，在借位拍下賴總統的影像後在社群平台發布，並寫下「小小賴清德拿下」等字眼，打上「兩岸統一」、「台灣是中國的」等標籤，移民署認定其行為「違背對等尊嚴原則並引發社會紛擾」，十六日宣布廢止該生入境許可、驅逐出境。

該生行為並不恰當，也讓許多支持兩岸交流的民眾不滿。兩岸關係複雜，兩岸年輕人又是在不同背景長大，無論是台生赴大陸、還是陸生來台，行前對當地人情應有所了解，多數也會避免違背「主流民意」。過去陸生來台鼎盛時期，部分大陸院校甚至會交代來台陸生避免觸及政治。

至於在大陸的台灣人，透過大陸認知的「境外社群平台」宣揚自己政治立場，也有遭大陸網民曝光並檢舉的案例，但除非為知名人士或極少數特殊案例，否則處理方式大多落在民間層級（如所在院校或公司對當事人進行溝通），鮮少上升到官方處理層面。

台大陪同該生接受機關詢問、進行必要協助，並表示希望該同學往後「更能理解言論自由應兼顧對他人的尊重」。網上有輿論認為，若是面對大陸領導人，他還敢如此嗎？不就是認為台灣民主才敢如此？輿論反應有理，但關鍵仍在於，一位雖然成年、但心智還沒完全成熟的學生，是否真對台灣構成那麼大殺傷力，還是僅是無知、輕率？觀察該生在事後的反應，大概率屬於「無知者無畏」，那麼是否需動用國家機器處理，還是在校園層面便可溝通、解決？

民間大多歡迎大陸年輕人來交流，也期望大陸學生能看見台灣人情味、看見中華民國引以為傲的民主發展。2014年太陽花學運後，仍有陸生參訪民進黨，還偶遇前總統蔡英文。當時蔡英文以主人身分歡迎陸生、與陸生交流，相信對於那些陸生而言，這是一段特殊且美好的回憶。

來到如今的短影音時代，近年有大陸網紅分享去台北市政府吃飯，驚訝於政府機關「大門敞開」的景象，也拍下受到志工熱情接待的場景，這些影片在大陸社群平台上均有不小熱度，不少大陸網民在留言區打下「文明」兩字。

文明、包容、人情味，這些曾是大陸主流輿論對台灣的印象。正因台灣可以罵領導人、可以痛批官員，才顯示兩岸制度的不同，也才有大陸學生敢在台灣「暢所欲言」、敢「不尊重」總統。

回到此次陸生事件，陸生的無知與不尊重，是否真的「罪」至驅逐？還是本可以讓學校去溝通、解決，卻上升至國家政治層面？

陸生 賴清德 兩岸交流 移民署 民進黨

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