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海基會呼籲一貫道信眾勿前往中國大陸 長期在大陸的信眾趕快回來

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
海基會祕書長羅文嘉16日喊話，一貫道信眾不要前往中國進行任何的旅遊或工作，或者是宗教的活動。記者廖士鋒／攝影
海基會祕書長羅文嘉16日喊話，一貫道信眾不要前往中國進行任何的旅遊或工作，或者是宗教的活動。記者廖士鋒／攝影

海基會祕書長羅文嘉16日提醒台灣一貫道的信眾，不要前往中國進行任何的旅遊或工作，或者是宗教的活動。

羅文嘉在海基會今天例行背景說明會上表示，7月份、6月份、5月份到4月份，連續4個月的案例，呈現中共對於一貫道的迫害已經從台灣的國人前往短期旅遊或是交流，改為針對長期在中國經商工作或生活的台灣籍人士。

他指出，如果台灣的朋友有家人或者認識的朋友，目前在中國工作已經很多年了，「你知道他的一貫道信之後，請你趕快主動通知他，讓他們結束在大陸的生活和工作，趕快回來」。

他說今年4月份有一位在福建已經領有居住證的國人因為一貫道被逮捕。5月份東莞有一位長期工作者被逮捕，6月份在深圳一位台商工作很多年被逮捕。7月份在福建漳州有一位台灣退休之後去生活和居住也被逮捕。

媒體詢問下，羅文嘉說上述四件有一件他曾講過，其他幾位都是沒披露過。他說這幾例前為止沒有一個被放回來。至於是否被虐待？他說目前沒有這樣的訊息。

至於上述4個案例，被帶走原因體原因是因為他們在大陸有從事一貫道相關的宗教活動，還有他們沒從事活動，只是信仰就被抓了？就此羅文嘉回應，研判不涉及其他的政治案件，或其他刑事案件，海基會就把它歸類為這個是宗教案件。

他說，過去這兩年的案例，有些是有去跟道親交流，但是有很多案例，基本上只是自己在家裡的單純信仰，或是拜佛，所以「未必是你沒有從事宗教宣傳行為，就表示你是安全的」。他並透露，先前披露一貫道三位長者被捕，後來都被判刑了2~3年不等，有一位現在還在牢裡頭還沒放出來。

海基會 中國大陸 大陸

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