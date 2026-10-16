資料交叉比對有異 專家分析大陸高估人口數據：實際人口約12.7億

中國人口問題專家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢最近發表一份有關中國人口研究報告，指出中國實際人口可能更接近12.7億，而非官方公布的14億，兩者差距可能高達1.3億人。

華爾街日報13日報導了易富賢近期在「當代中國評論」（Contemporary China Review）發表的研究報告。易富賢在報告引用了中國醫療與教育紀錄，以計算中國實際人口。

報告指出，中國每名新生兒都必須在出生後24小時內接種卡介苗，每瓶疫苗只能提供約1.2至1.6劑有效接種量。2018年至2020年，中國政府每年核准的疫苗約580萬瓶。但官方統計卻聲稱，中國每年出生人口超過1400萬人。

這意味著每瓶疫苗必須讓2.4名嬰兒接種，從醫學及實際角度來看，這在全國範圍內根本不可能實現。

報告指出，各個出生世代的人口數據存在差異。例如中國國家統計局公布的數據顯示，2000年有1770萬名嬰兒出生，但到了2010年人口普查時，這個世代年滿10歲的人口卻只有約1440萬人，當他們在2015年完成國中學業時，畢業人數只有約1420萬人。換言之，單是某一個出生年份，就有約350萬人下落不明。

報告將人口普查紀錄與學校註冊人數、醫院出生紀錄、疫苗批次及戶籍資料交叉比對。這些資料呈現出一種現象，就是多種不同來源的人口數據都存在系統性高估的問題。

易富賢解釋，教育資料與戶籍資料本身被誇大，導致人口普查數據被向上調。這是因為學校為了爭取更多資金，可能將在校生人數灌水20%至50%；而在農村醫療保險開始給付分娩費用後，醫院的出生紀錄也隨之膨脹。

易富賢表示，現在中國政府將出生率納入地方官員的績效考核，並陸續推出鼓勵生育的補貼措施，這使地方政府有動機誇大人口數字，既可以爭取政績，也能取得更多補貼。他說：「提高生育率很難，修改統計數據卻很容易。」

易富賢認為，一些經濟學家根據被誇大的人口與經濟成長數據，預測中國經濟規模最終將達到美國的兩倍甚至三倍。這類預測助長了中國的自信，認為中國終將超越美國。

華爾街日報的報導指出，易富賢此項研究之所以值得關注，是因為過去20年來易富賢提出的人口預測，比中國體制內人口學家的預測更接近實際情況。

報導表示，現在中國的總和生育率已降至1.0以下，即平均每名女性一生生育的子女不到一人。家庭消費占國內生產毛額（GDP）的比重則停留在39%，遠低於全球約 60%的一般水準。

報導表示，中國一直宣稱，希望推動經濟轉型，讓經濟成長模式更加依賴消費。如果易富賢的判斷正確，中國的實際人口比官方數據更少，就代表其消費者基礎比政策制定者所假設的更少，足以支撐經濟轉型的消費動能可能因此受到限制。