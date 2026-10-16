快訊

最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

資料交叉比對有異 專家分析大陸高估人口數據：實際人口約12.7億

中央社／ 台北16日電
根據中國人口問題專家易富賢研究報告，中國實際人口可能更接近12.7億，而非官方公布的14億。歐新社
根據中國人口問題專家易富賢研究報告，中國實際人口可能更接近12.7億，而非官方公布的14億。歐新社

中國人口問題專家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢最近發表一份有關中國人口研究報告，指出中國實際人口可能更接近12.7億，而非官方公布的14億，兩者差距可能高達1.3億人。

華爾街日報13日報導了易富賢近期在「當代中國評論」（Contemporary China Review）發表的研究報告。易富賢在報告引用了中國醫療與教育紀錄，以計算中國實際人口。

報告指出，中國每名新生兒都必須在出生後24小時內接種卡介苗，每瓶疫苗只能提供約1.2至1.6劑有效接種量。2018年至2020年，中國政府每年核准的疫苗約580萬瓶。但官方統計卻聲稱，中國每年出生人口超過1400萬人。

這意味著每瓶疫苗必須讓2.4名嬰兒接種，從醫學及實際角度來看，這在全國範圍內根本不可能實現。

報告指出，各個出生世代的人口數據存在差異。例如中國國家統計局公布的數據顯示，2000年有1770萬名嬰兒出生，但到了2010年人口普查時，這個世代年滿10歲的人口卻只有約1440萬人，當他們在2015年完成國中學業時，畢業人數只有約1420萬人。換言之，單是某一個出生年份，就有約350萬人下落不明。

報告將人口普查紀錄與學校註冊人數、醫院出生紀錄、疫苗批次及戶籍資料交叉比對。這些資料呈現出一種現象，就是多種不同來源的人口數據都存在系統性高估的問題。

易富賢解釋，教育資料與戶籍資料本身被誇大，導致人口普查數據被向上調。這是因為學校為了爭取更多資金，可能將在校生人數灌水20%至50%；而在農村醫療保險開始給付分娩費用後，醫院的出生紀錄也隨之膨脹。

易富賢表示，現在中國政府將出生率納入地方官員的績效考核，並陸續推出鼓勵生育的補貼措施，這使地方政府有動機誇大人口數字，既可以爭取政績，也能取得更多補貼。他說：「提高生育率很難，修改統計數據卻很容易。」

易富賢認為，一些經濟學家根據被誇大的人口與經濟成長數據，預測中國經濟規模最終將達到美國的兩倍甚至三倍。這類預測助長了中國的自信，認為中國終將超越美國。

華爾街日報的報導指出，易富賢此項研究之所以值得關注，是因為過去20年來易富賢提出的人口預測，比中國體制內人口學家的預測更接近實際情況。

報導表示，現在中國的總和生育率已降至1.0以下，即平均每名女性一生生育的子女不到一人。家庭消費占國內生產毛額（GDP）的比重則停留在39%，遠低於全球約 60%的一般水準。

報導表示，中國一直宣稱，希望推動經濟轉型，讓經濟成長模式更加依賴消費。如果易富賢的判斷正確，中國的實際人口比官方數據更少，就代表其消費者基礎比政策制定者所假設的更少，足以支撐經濟轉型的消費動能可能因此受到限制。

人口 疫苗 中國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不畏中國施壓 貝里斯總理挺台立場不變盼深化合作

美中青年交流…習近平「5年10萬」之邀 是搭橋還是挖坑？

人口探底／全台公托覆蓋率僅4.9％搶翻天 最慘329人搶1名額

中國拋售美債？擺脫美元太難 不如藏起來！加拿大持倉暴增成謎團

相關新聞

大陸交換生Po捏頭「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 喊冤：覺得賴很可愛

在台大的大陸籍王姓交換生，日前透過個人抖音帳號「19歲鼓手想打ad」發文，Po手捏賴清德總統的錯位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字句，網友不滿主權被挑戰截圖向陸委會檢舉，並在threads發文指責。儘管王男立刻刪文致歉，但昨晚移民署經會商教育部及陸委會等機關意見，依法廢止王姓男子入境許可並驅逐出境，今已將他送上飛機返回大陸上海。

習近平：換屆過程警惕心懷二志的「兩面人」 決不能讓其蒙混過關

香港星島日報報導，中共五中全會召開前夕，北京《求是》雜誌昨披露總書記習近平今年初的反腐講話部分原文。他強調政治紀律和政治規矩，「誰違反，誰就要受到追究」；換屆過程中務必警惕心懷二志的「兩面人」，絕不能讓「兩面人」蒙混過關。

影／陸駐菲大使稱動武能輕鬆獲勝但不會動武 菲律賓外交部發聲明批評

大陸與菲律賓外交紛爭急遽上升中。大陸駐菲律賓大使井泉日前出席活動受訪時說，「如果我們想動用武力，可能很容易就能獲勝。但我們不會這樣做，我們不會動用武力」，引起菲律賓外交部發表聲明抗議，強調駐菲外交官在公開聲明中更加審慎用詞，以免進一步損害相互的信任與信心，或阻礙對話與建設性接觸的推進。

日防衛省：遼寧艦在石垣島南方海域航行駛向南海 艦載機起降約10次

據日本防衛省統合幕僚監部消息，日本海上自衛隊於10月14日（週三）確認，包括中國海軍航空母艦「遼寧號」在內的多艘中國海軍艦艇，正在沖繩縣石垣島以南約250公里的海域航行。

資料交叉比對有異 專家分析大陸高估人口數據：實際人口約12.7億

中國人口問題專家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校高級研究員易富賢最近發表一份有關中國人口研究報告，指出中國實際人口可能更接近...

陸生拍賴總統風波後遭驅逐出境 羅文嘉：尊重主管機關盼勿影響交換生來台

台大王姓大陸交換生日前在活動上借位拍攝捕捉賴總統的畫面，已遭移民署廢止王男入境許可並驅逐出境，對此海基會秘書長羅文嘉表示，尊重主管機關，希望不要因為一件案例影響陸生交換來台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。