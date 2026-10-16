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影／台大陸生PO捕捉賴總統照風波 海基會盼勿影響陸生來台交流

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
海基會祕書長羅文嘉16日回應陸生議題稱，希望台大事件不要影響陸生交換政策。記者廖士鋒／攝影
海基會祕書長羅文嘉16日回應陸生議題稱，希望台大事件不要影響陸生交換政策。記者廖士鋒／攝影

日前有在台大交換的陸生，於大陸平台上發文，比出借位捕捉賴總統的手勢，引起風波，在陸委會表示已收到檢舉、正由相關單位會商後，海基會今表示，希望此事不要影響陸生來台，並指出尊重這位陸生的選擇。

海基會16日下午舉行例行背景說明會，針對此案，海基會祕書長羅文嘉表示，海基會有主動跟台大連絡表示關心陸生，並指海基會歡迎陸生來台灣交換的政策跟想法不變，也希望不要造成影響，仍然歡迎對岸年輕朋友透過交換更加的認識台灣的自由民主的制度和生活方式，也希望這樣的個案不要影響陸生來台交換的政策。

本報記者追問，陸委會的說法是說跟移民署等有關單位已經開始討論這個個案了，在法條上看起來可能最嚴重會撤銷他的許可，以海基會的立場來看，這個案件的定義，海基會會偏向於怎麼樣的處理方式會比較好？

羅文嘉表示，相關的主管機關並不是海基會，法律的解釋和執行還有入出境的管理規定不是海基會，他說，「我個人認為這個事情發生也是個學習的一門課，就是來台灣如何認識台灣跟台灣留下好的記憶」。

他強調，現在已經10月了，這位陸生正常來台灣也快結束行程了，「他如果自己願意順利的繼續留在台灣，把他原來計畫的行程完成，我覺得當然是尊重每個人的選擇」。所以海基會的立場基本上還是尊重學生。至於政府對於法律的解釋和執行，他說，「我們不是主管機關，我們事先也沒有跟這個相關主管機關討論過」。

羅文嘉強調，兩岸之間尤其民間有更多的互動跟了解是好事情。在兩岸由於對岸幾年前停止了大陸學生來台灣念學位，台灣仍然開放，我們一直希望對岸開放、他們的學生有機會來這邊念學位，但是很遺憾，對岸一直沒有開放，那但是他保留了這個交換生，我覺得在目前兩岸的關係下這些交換生，還能夠順利的來台灣，即使待一學期，對兩岸互動是正面的，在兩岸這種情勢之下，目前還少有還僅存的交換生往來，基本上我們仍然是持正面肯定，不要因為一件事情或一個人而受到影響。

陸委會副主委兼發言人梁文傑15日下午在例行記者會上證實已收到檢舉，表示案子現正由相關單位會商。梁文傑指出，根據「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」相關規定，大陸人士在台灣進行各種交流活動，如果有違背雙方對等尊嚴原則的不當行為，移民署可以撤銷或廢止其許可。

海基會 陸生 台大 賴清德 陸委會

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