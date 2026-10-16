陸財長與歐財經高層會談：中歐應反對單邊主義與保護主義

據大陸財政部消息，2026年10月16日，大陸財政部長藍佛安在泰國曼谷出席世界銀行/國際貨幣基金組織年會和G20財長和央行行長會議期間，應約與歐盟委員會經濟和生產力委員東布羅夫斯基斯、歐洲中央銀行行長拉加德和歐元集團主席皮埃拉卡基斯舉行會談，就中歐宏觀經濟政策等問題交流政策。藍佛安表示，中歐作為主要經濟體應推動各方實踐真正的多邊主義，反對各種形式的單邊主義和保護主義。歐方則表示，歐中是重要經濟合作夥伴，歐方重視與中方深化政策溝通協調。

大陸商務部部長王文濤這月8、9兩日才在北京與歐盟委員會貿易與經濟安全委員謝夫喬維奇京舉行中歐貿易投資諮詢機制第二次例會，並獲致繼續探討在世貿組織規則架構下，降低部分商品關稅的可能性等十六項共識，避免了原已呈現一觸即發之勢的關稅惡戰。

消息稱，藍佛安表示，當前世界經濟面臨多重挑戰，中歐作為主要經濟體應推動各方實踐真正的多邊主義，反對各種形式的單邊主義和保護主義，加強宏觀政策協調，維護國際產供鏈穩定，為全球經濟成長注入動力。

藍佛安強調，全球失衡是複雜的經濟結構性議題，其成因源自於經濟全球化發展與國際分工、主要貨幣主導地位、各國宏觀政策取向等多重因素，近年來也較受地緣政治、保護主義等非經濟因素影響。

他表示，各方應全面、客觀、平衡看待失衡問題，透過開放合作與宏觀政策協調，推動全球經濟平衡、永續成長。中國正加速建構以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，擴大內需是重要戰略支點。

藍佛安說，「十五五」時期，中國將更加重視擴大內需，更加重視投資於人，更加重視開放共享，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，持續為世界經濟成長提供機會和重要支撐。中方願同歐方充分發揮中歐財金對話等機制作用，就完善全球經濟治理、加強宏觀政策協調等進行溝通。

歐方表示，歐中是重要經濟合作夥伴，歐方重視與中方深化政策溝通協調。全球失衡加劇對宏觀經濟穩定構成風險，需要各方採取共同行動加速應對。主要經濟體都應推動結構性改革，持續優化經濟結構。

歐方表示，歐盟正深化單一市場建設，並著力增加投資，提高競爭力。歐方期待與中方加強財金領域宏觀政策對話，就全球經濟再平衡、公平競爭等深入交流，共同維護全球經濟金融穩定。