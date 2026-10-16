快訊

中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

必要性降低？川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

《交鋒》上映！中共國安部官員：是對台獨敲山震虎的堅實武器

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共方面15日舉辦電視劇《交鋒》創作座談會，當中官員強調對台獨的意義。（圖／取自大陸國家廣電總局官網）
中共方面15日舉辦電視劇《交鋒》創作座談會，當中官員強調對台獨的意義。（圖／取自大陸國家廣電總局官網）

中共方面製作、描繪兩岸諜報戰的電視劇《交鋒》近期上映後，中共國安部政治部主任稱，《交鋒》「讓廣大台灣同胞感受到兩岸同胞血脈相連、國家統一大勢不可阻擋，是在文化輿論領域對『台獨』勢力『敲山震虎』的堅實武器」。

根據大陸國家廣電總局官網15日深夜消息，當天大陸國家廣播電視總局、中共國家安全部、中央廣播電視總台共同主辦電視劇《交鋒》創作座談會。中共中央台辦宣傳局、國家安全部宣教局、國家廣播電視總局相關司局和直屬單位官員等參加會議。

中共國家安全部黨委委員、政治部主任聶福如指出，《交鋒》題材邊界取得新突破，調研采風拓展新深度，故事框架創造新典範，人物塑造著眼新角度，「讓廣大台灣同胞感受到兩岸同胞血脈相連、國家統一大勢不可阻擋，是在文化輿論領域對『台獨』勢力『敲山震虎』的堅實武器」。

聶福如強調，國安影視創作要增強全民國家安全意識；要堅持精品力作標準，深入挖掘隱蔽戰線題材資源「富礦」，創作政治過硬、藝術精彩、影響「爆款」的國安影視精品，「讓無名英雄青史留名、精神永存」。

大陸廣電總局副局長劉建國指出，電視劇《交鋒》作為廣電總局、國家安全部重點指導和扶持的重大項目，「生動展現國安幹警忠誠履職、無私奉獻的精神品格，充分彰顯維護國家安全、反對分裂、促進祖國統一的鮮明價值立場，樹立了國安題材電視劇的藝術標竿，為特殊題材電視劇創作提供了優質範本」。

此外，中共國安部10月15日舉行電視劇《交鋒》主創團隊見面活動，國安部長陳一新會見了該劇主創團隊，「代表國家安全部對《交鋒》播映取得的優異成績表示祝賀」。該部表示，下一步，國家安全部將一如既往支持國安題材影視創作，發揮專門機關的資源與專業優勢，為影視創作提供支持、創造條件，積極營造全社會共同維護國家安全的濃厚氛圍。

值得注意的是，飾演軍情局上校組長朱應甲的大陸演員祖峰在上述座談會發言中提到，作為一部諜戰片，好看的話必須正反兩方勢均力敵，如果反方很弱，那觀眾不會為正面人物擔憂，他稱自己工作就是宣教片的一部分，自己就是「反面教材」，現場馬上響起一片笑聲。他隨後說自己與岳暘飾演的共軍飛彈專家曹了平在船上跪下的一幕，很有意義，他解釋片中的說法意思是因為我們的工作才會讓和平產生，「這當然是洗腦」，隨後又稱「敵人就在我們身邊」。

台獨 國安 中共

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

習近平：換屆過程警惕心懷二志的「兩面人」 決不能讓其蒙混過關

五中全會前頻傳高官落馬 習近平：更堅定推進反腐敗鬥爭

遼寧號進西太平洋 國防部：中共擴大認知作戰破壞穩定

IPAC盤點英中關係 跨黨派議員關切加強管控中國影響力

相關新聞

習近平：換屆過程警惕心懷二志的「兩面人」 決不能讓其蒙混過關

香港星島日報報導，中共五中全會召開前夕，北京《求是》雜誌昨披露總書記習近平今年初的反腐講話部分原文。他強調政治紀律和政治規矩，「誰違反，誰就要受到追究」；換屆過程中務必警惕心懷二志的「兩面人」，絕不能讓「兩面人」蒙混過關。

影／陸駐菲大使稱動武能輕鬆獲勝但不會動武 菲律賓外交部發聲明批評

大陸與菲律賓外交紛爭急遽上升中。大陸駐菲律賓大使井泉日前出席活動受訪時說，「如果我們想動用武力，可能很容易就能獲勝。但我們不會這樣做，我們不會動用武力」，引起菲律賓外交部發表聲明抗議，強調駐菲外交官在公開聲明中更加審慎用詞，以免進一步損害相互的信任與信心，或阻礙對話與建設性接觸的推進。

日防衛省：遼寧艦在石垣島南方海域航行駛向南海 艦載機起降約10次

據日本防衛省統合幕僚監部消息，日本海上自衛隊於10月14日（週三）確認，包括中國海軍航空母艦「遼寧號」在內的多艘中國海軍艦艇，正在沖繩縣石垣島以南約250公里的海域航行。

港府下個月舉行國父孫中山誕辰官方紀念儀式 將發行郵票

下個月將迎來國父孫中山先生161歲誕辰，港府今日宣布將於11月12日舉行官方紀念儀式，並將發行紀念郵票。

陸財長與歐財經高層會談：中歐應反對單邊主義與保護主義

據大陸財政部消息，2026年10月16日，大陸財政部長藍佛安在泰國曼谷出席世界銀行/國際貨幣基金組織年會和G20財長和央行行長會議期間，應約與歐盟委員會經濟和生產力委員東布羅夫斯基斯、歐洲中央銀行行長拉加德和歐元集團主席皮埃拉卡基斯舉行會談，就中歐宏觀經濟政策等問題交流政策。藍佛安表示，中歐作為主要經濟體應推動各方實踐真正的多邊主義，反對各種形式的單邊主義和保護主義。歐方則表示，歐中是重要經濟合作夥伴，歐方重視與中方深化政策溝通協調。

《交鋒》上映！中共國安部官員：是對台獨敲山震虎的堅實武器

中共方面製作、描繪兩岸諜報戰的電視劇《交鋒》近期上映後，中共國安部政治部主任稱，《交鋒》「讓廣大台灣同胞感受到兩岸同胞血脈相連、國家統一大勢不可阻擋，是在文化輿論領域對『台獨』勢力『敲山震虎』的堅實武器」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。