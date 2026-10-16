《交鋒》上映！中共國安部官員：是對台獨敲山震虎的堅實武器

中共方面製作、描繪兩岸諜報戰的電視劇《交鋒》近期上映後，中共國安部政治部主任稱，《交鋒》「讓廣大台灣同胞感受到兩岸同胞血脈相連、國家統一大勢不可阻擋，是在文化輿論領域對『台獨』勢力『敲山震虎』的堅實武器」。

根據大陸國家廣電總局官網15日深夜消息，當天大陸國家廣播電視總局、中共國家安全部、中央廣播電視總台共同主辦電視劇《交鋒》創作座談會。中共中央台辦宣傳局、國家安全部宣教局、國家廣播電視總局相關司局和直屬單位官員等參加會議。

中共國家安全部黨委委員、政治部主任聶福如指出，《交鋒》題材邊界取得新突破，調研采風拓展新深度，故事框架創造新典範，人物塑造著眼新角度，「讓廣大台灣同胞感受到兩岸同胞血脈相連、國家統一大勢不可阻擋，是在文化輿論領域對『台獨』勢力『敲山震虎』的堅實武器」。

聶福如強調，國安影視創作要增強全民國家安全意識；要堅持精品力作標準，深入挖掘隱蔽戰線題材資源「富礦」，創作政治過硬、藝術精彩、影響「爆款」的國安影視精品，「讓無名英雄青史留名、精神永存」。

大陸廣電總局副局長劉建國指出，電視劇《交鋒》作為廣電總局、國家安全部重點指導和扶持的重大項目，「生動展現國安幹警忠誠履職、無私奉獻的精神品格，充分彰顯維護國家安全、反對分裂、促進祖國統一的鮮明價值立場，樹立了國安題材電視劇的藝術標竿，為特殊題材電視劇創作提供了優質範本」。

此外，中共國安部10月15日舉行電視劇《交鋒》主創團隊見面活動，國安部長陳一新會見了該劇主創團隊，「代表國家安全部對《交鋒》播映取得的優異成績表示祝賀」。該部表示，下一步，國家安全部將一如既往支持國安題材影視創作，發揮專門機關的資源與專業優勢，為影視創作提供支持、創造條件，積極營造全社會共同維護國家安全的濃厚氛圍。

值得注意的是，飾演軍情局上校組長朱應甲的大陸演員祖峰在上述座談會發言中提到，作為一部諜戰片，好看的話必須正反兩方勢均力敵，如果反方很弱，那觀眾不會為正面人物擔憂，他稱自己工作就是宣教片的一部分，自己就是「反面教材」，現場馬上響起一片笑聲。他隨後說自己與岳暘飾演的共軍飛彈專家曹了平在船上跪下的一幕，很有意義，他解釋片中的說法意思是因為我們的工作才會讓和平產生，「這當然是洗腦」，隨後又稱「敵人就在我們身邊」。