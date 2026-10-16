習近平：換屆過程警惕心懷二志的「兩面人」 決不能讓其蒙混過關

香港星島日報報導，中共五中全會召開前夕，北京《求是》雜誌昨披露總書記習近平今年初的反腐講話部分原文。他強調政治紀律和政治規矩，「誰違反，誰就要受到追究」；換屆過程中務必警惕心懷二志的「兩面人」，絕不能讓「兩面人」蒙混過關。

今年1月12日，中紀委舉行第五次全會，習近平出席並發表講話。12天後，官方公布中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法被查，揭開今年新一輪反腐風暴的序幕。

中國共產黨中央政治局9月21日召開會議，決定中共第二十屆中央委員會第五次全體會議，將於10月26日至29日在北京舉行，而五中全會將審議《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。而在五中全會召開在即之際，求是雜誌披露了今年年初習近平的談話。

報導稱，根據最新一期《求是》雜誌，習近平在會上強調「兩個維護」、同黨中央保持高度一致，必須體現到落實黨中央重大決策部署的實際行動上，「不能空喊口號」，「誰違反，誰就要受到追究，該批評的批評，該調整的調整，該處分的處分」。他表示，必須警惕心懷二志、言行不一的「兩面人」。

習近平表示，「兩面人」的表現形形色色。主要是有些人口口聲聲講政治忠誠、「兩個維護」，對貫徹落實黨中央重大決策部署表態很快、調門很高，實際上卻陽奉陰違、我行我素，甚至有令不行、有禁不止。

他說，還有些人思想上搞自由主義，信奉個人至上，對新時代中國特色社會主義思想合則用、不合則棄；有的政治上搞投機主義，見風使舵，哪裡有利益就往哪裡鑽，隨時準備「跳船」；有的組織上搞宗派主義，立山頭、拉圈子，排斥異己；有的工作上搞本位主義，私心很重，眼里只有自己的「一畝三分地」，不惜為了局部損害全局；有的履責上搞好人主義，發現問題不制止、不糾正，任其蔓延氾濫。

習近平表示，凡此種種，都「對黨的事業、黨的形象危害極大」，換屆過程中務必擦亮眼睛，決不讓「兩面人」、私字當頭的人蒙混過關。

他又引用唐代劉禹錫的詩句「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」，指「當前腐敗問題仍然易發多發」，反腐半步不能退，「病樹」該拔就拔、該伐就伐。「不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息！」