俄羅斯杜馬通過協議 大陸與俄羅斯將合建新一條跨境鐵路

俄羅斯與大陸的後貝加爾斯克—滿洲里鐵路即將興建第二條主軌，預計將會大幅增加貨運量。相關協議已經由俄國國家杜馬（國會）通過。

據俄羅斯衛星通訊社，10月15日俄中兩國政府關於聯合建設鐵路新線的協議在俄羅斯國家杜馬全體會議上獲得通過。協議規定，在後貝加爾斯克—滿洲里鐵路跨境段建設第二條主軌。軌距為1435毫米，符合中國大陸採用的標準。俄羅斯軌距則為1520毫米。新線將提高後貝加爾斯克和滿洲里邊境站之間的貨物運輸量和速度。

這項協議是2026年5月20日在北京簽署的。俄羅斯總統普亭5月19日至20日訪問大陸期間雙方簽署《關於共同建設滿洲里—後貝加爾跨境鐵路1435毫米軌距二線的協定》

俄羅斯國家杜馬主席沃洛金表示，俄羅斯政府與中國大陸政府關於聯合建設鐵路新線的協議將使兩國關係得到更加有效的發展，沃洛金指出，兩國之間的全面夥伴關係發展得相當有效，前九個月的貿易額接近2,150億美元，這是非常大的規模。與去年相比，在過去這段時間里增長了30%以上。他強調，這項協議對於俄羅斯經濟通過吸引投資和向中國出口俄羅斯產品來實現發展極為重要，「這個項目顯然是互利互惠的」。

此前在9月底俄羅斯政府已向國家杜馬提交了上述協議，文件指出，落實該法案規定的相關條款，將有助於為增加外貝加爾斯克和滿洲里邊境車站間的貨物吞吐量創造條件。

俄羅斯交通部長安德烈．尼基京3月底表示，計畫修建的第二條主幹線將使貨運量增加一倍。相關文件草案已與大陸交通運輸部部長劉偉草簽。到2030年，將有1100萬噸貨物經由外貝加爾斯克口岸運輸。總吞吐量將達到每年3900萬噸，相當於每天近49對列車。

陸方統計顯示，2025年滿洲里海關共監管經滿洲里鐵路口岸進出口貨物2,165.6萬噸，貨運量居全大陸對俄鐵路口岸首位。