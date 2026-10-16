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反腐是中共2026年政治主線！人數、級別、金額上升

中央社／ 香港16日電

據指出，今年至今，中國落馬的官員人數、級別和贓款都有所上升，反映出反腐仍是中共今年的政治主線，預料這種反腐作為將會延續至明年。

星島日報今天刊登分析文章表示，反腐已成為中共貫穿2026年的政治主線，無論落馬人數、官員級別，還是涉案金額，「打虎」力度都超越去年，預料反腐的高壓態勢將會延續至明年，以清除「腐敗存量」。

文章表示，在明秋中共21大召開前夕，中共希望透過高強度整肅維持人事格局穩定，為新一屆領導層推進改革掃除障礙。

文章並指出，中共20屆五中全會將於本月26日至29日召開，會上將審議「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」，預期會就反腐領域推出重要舉措與表述，並追認對中共中央軍事委員會前副主席張又俠、新疆維吾爾自治區前黨委書記馬興瑞等高官的處分。

文章表示，相較去年，今年大陸反腐呈現3個特點：

一、落馬人數持續增多。2025年受查的「中管幹部」共65人，創下歷史新高；今年至今已有54人，按每月平均5人落馬的節奏推算，到今年底有機會打破去年紀錄。

二、落馬官員級別更高。2025年有8名正部級官員通報被查，今年至今已有10名正部級官員官宣落馬，反映反腐工作越來越多直指高層「大老虎」。

三、貪腐涉案金額節節攀升。以去年判刑的正部級官員計，貪腐金額最高為農業農村部原部長唐仁健的人民幣2.68億元，其次是陝西省政協前主席韓勇的2.61億元；今年僅前湖北書記蔣超良，涉案金額便高達7.46億元。

中共 政治 反腐

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