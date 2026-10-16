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影／陸駐菲大使稱動武能輕鬆獲勝但不會動武 菲律賓外交部發聲明批評

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐菲律賓大使井泉15日出席活動受訪後引爆雙方外交爭議。（圖／取自大陸駐菲使館官網）
大陸駐菲律賓大使井泉15日出席活動受訪後引爆雙方外交爭議。（圖／取自大陸駐菲使館官網）

大陸與菲律賓外交紛爭急遽上升中。大陸駐菲律賓大使井泉日前出席活動受訪時說，「如果我們想動用武力，可能很容易就能獲勝。但我們不會這樣做，我們不會動用武力」，引起菲律賓外交部發表聲明抗議，強調駐菲外交官在公開聲明中更加審慎用詞，以免進一步損害相互的信任與信心，或阻礙對話與建設性接觸的推進。

相關事件並引爆大陸駐馬尼拉使館與菲律賓海岸警衛隊將領、防長等軍政人員唇槍舌戰，用語相當辛辣。

據馬尼拉時報等菲國媒體報導，井泉當天在菲律賓奎松市迪利曼學院（Diliman College）出席菲律賓-中國研究中心主辦的第二屆「迪利曼對話」期間接受記者採訪時表示：「如果我們想動用武力，可能很容易就能獲勝。但我們不會這樣做，我們不會動用武力。要知道，我們熱愛和平」。

查看大陸社群平台小紅書流傳的較完整的原始受訪影片，井泉表態絕不選擇使用武力前，不斷質疑誰在逮捕無辜中國工人、誰每天抹黑中國、炒作假消息、試圖煽動仇恨、一步步把雙方推向對抗？並指「你們應非常慶幸在這個區域有中國這樣的鄰國」。

菲律賓外交部官網15日刊登「就中國大使言論發表聲明」，當中提到，外交事務需要技巧和克制，才能為對話、交流和接觸創造必要的空間，無論雙方立場或觀點存在何種差異。聲明點名稱，令人遺憾的是，井泉措辭不當，似乎暗示了隱晦的武力威脅，這在菲中兩國複雜的雙邊關係背景下，無疑是一種無益之舉。希望所有駐菲外交官在公開聲明中更加謹慎用詞，以免進一步削弱互信，阻礙對話和建設性接觸的進展。

大陸駐馬尼拉使館隨後在X發文指菲國外交部發表這樣的聲明令人遺憾。這種斷章取義、過度解讀的做法表明，中菲兩國在促進有效溝通與對話方面仍有很長的路要走。外交必須坦誠直率，才能減少誤解，避免誤判。歸根究底，外交的根本目的是化解分歧和爭端，避免衝突甚至戰爭。目前中菲關係正處於極為敏感的階段，某些人正積極破壞兩國正常的交流與合作。我們敦促外交部發揮更負責任的作用，防止此類行為發生，從而確保中菲關係不會被推入危險和不確定的境地。

該使館也抨擊菲律賓海岸警衛隊少將塔里埃拉（Jay Tarriela），指塔里埃拉慣用的伎倆為扭曲事實、提出無關或牽強的論點、散播謊言和謠言、斷章取義。使館發文稱，塔里埃拉卻曲解了井泉的上述談話，將其解讀為對菲律賓的威脅。「他腦子是不是有問題？這種行為實在卑劣（Is there something wrong with his head? This is truly low）。或許他是故意為之，處處與中國作對」。令人遺憾的是，竟有像塔里埃拉這樣的人終日陰謀破壞中菲關係，並助長最應該避免的局面：中菲之間的戰爭。

已經連續發多則推文抨擊大陸的塔里埃拉，隨後在X回擊稱，別裝腔作勢了井泉。不管你怎麼歪曲事實，你待在我們國家，就是在恐嚇和威脅菲律賓人！「其次，我腦子裡什麼事都沒發生。你呢？你回中國之後再回來，是不是腦子被震壞了？」（Did your brain get shaken up when you went back to China before returning here？）

塔里埃拉先前截取井泉受訪片段影片，評論稱，我們接納了他，給了他正式認可，並向他提供了外交官所應享有的各項禮遇。「一位客人提醒他的主人，他可以輕易地揍他一頓，但卻大度地決定不這麼做，這並非在描述友誼。他是在威脅接待他的國家，並要求我們對此感恩戴德」。

而大陸駐馬尼拉使館也抨擊菲國防長屢次抹黑中國，散播虛假指控，煽動仇恨。他曾率軍突襲鋼鐵廠，拘留手無寸鐵的中國工人，如今，他又將矛頭指向漢語教育指責他們「政治滲透」。「這真是卑鄙無恥的行徑！（What a cowardly and despicable act！）事實一次又一次證明，他才是中菲關係中真正的麻煩製造者」。

菲律賓 外交部 動武

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