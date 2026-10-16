中朝鴨綠江大橋通車 北韓總理朴泰成：堅定傳承兩國人民友誼紐帶

雖然中國大陸在昨15日即公布中朝新鴨綠江大橋開通消息，但北韓官媒朝鮮中央通訊社今天才發布訊息稱，為深入發展朝中兩國雙邊交流與合作規劃並大力推進各項工作的背景下，朝中鴨綠江大橋新建竣工，於15日舉行了通車儀式。北韓內閣總理朴泰成在儀式中發表視訊演說表示，朝中鴨綠江大橋開通儀式不僅是從自然地理上嶄新連接兩國地脈，而且是堅定傳承長期同生死共患難的兩國人民友誼紐帶的重要契機。

報導稱，在流經兩國境界的鴨綠江上展現壯觀姿態的國境大橋，是凝聚著在歷史的考驗中堅定保持本色的朝中友誼戰無不勝生命力和發展面貌的創造物。它稱，能夠保障各種運輸工具安全通行及人員來往的鴨綠江大橋、旅客檢查場、進出口商品檢驗檢疫所等具備實用性與現代性，將進一步鞏固朝中兩國之間經濟連結。

消息稱，在朝中兩國政府和人民的期待與關懷下，朝中鴨綠江大橋通車儀式15日舉行。朝鮮勞動黨平安北道委員會責任書記楊明哲、平安北道人民委員會副委員長李正革、朝鮮駐華特命全權大使李龍男、朝鮮駐沈陽總領事馬宗秀、相關部門和平安北道、新義州市黨政機關幹部參加儀式。

中方則由中國共產黨遼寧省委書記許昆林、遼寧省人民政府副省長白英、中國駐朝特命全權大使王亞軍、中國外交部、遼寧省等中央和地方的相關部門官員一同參加。

報導稱，朝鮮民主主義人民共和國國歌與中華人民共和國國歌奏響。中國國務院總理李強和北韓內閣總理朴泰成分別發表視訊演說。李強代表中國黨和政府熱烈祝賀習近平總書記和金正恩總書記共同關心的中朝鴨綠江大橋開通。

報導稱，李強強調，無論國際情勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩總書記領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。中方願同朝方一道繼續努力，貫徹落實兩黨兩國最高領導人重要共識，夯實政治互信，拓展務實合作，推動中朝關係不斷深化發展，更好造福兩國人民。

朴泰成則表示，朝中鴨綠江大橋開通儀式不僅是從自然地理上嶄新連接兩國地脈，而且是堅定傳承長期同生死共患難的兩國人民友誼紐帶的重要契機。

朴泰成強調，依照兩國人民的利益和意願，把以共同的理念、共同的旗幟、共同的事業──社會主義為核心的朝中友好合作關係不斷提升和發展到新的戰略高度，是朝鮮民主主義人民共和國政府始終不移的立場。相信朝中鴨綠江大橋將加速推動兩國復興、增進人民福祉的前進步伐，為互利經濟合作增添新動力，並祝賀大橋圓滿開通。

隨後，朝鮮勞動黨平安北道書記楊明哲和中共遼寧省委書記許昆林分別致賀詞。報導稱，他們強調，在記載朝中兩國建交和中國人民志願軍赴朝參戰的歷史事件的10月開通鴨綠江大橋，清楚地證實了在金正恩和習近平之間的深厚親密關係和精力充沛的領導下，朝中友好合作關係正在新的更高階段蓬勃發展。

他們表示，願為加強和發展朝中關係進一步密切雙邊交流與合作，並祝福兩國的共同財富朝中傳統友誼萬古長青。

報導稱，雙方的車隊通過大橋後，正式宣布朝中鴨綠江大橋開通。