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日防衛省：遼寧艦在石垣島南方海域航行駛向南海 艦載機起降約10次

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
日本防衛省統合幕僚監部稱，遼寧艦在石坦島以南250公里處航行並駛向南海。 取自統合幕僚監部
日本防衛省統合幕僚監部稱，遼寧艦在石坦島以南250公里處航行並駛向南海。 取自統合幕僚監部

據日本防衛省統合幕僚監部消息，日本海上自衛隊於10月14日（週三）確認，包括中國海軍航空母艦「遼寧號」在內的多艘中國海軍艦艇，正在沖繩縣石垣島以南約250公里的海域航行。

消息並稱，此外，也確認到「遼寧號」航空母艦上的艦載戰鬥機及艦載直升機進行了約10次起降作業。

隨後，海上自衛隊於15日（週四）確認，「遼寧號」航空母艦、2艘舷號分別為103、104的「旅海」級（北洋代號，中方稱為051B型）飛彈驅逐艦以及1艘舷號為123的「旅洋」III級（即052D型）飛彈驅逐艦，共計4艦艇同方向航行。

消息稱，日本防衛省及自衛隊派遣隸屬於海上自衛隊第1水上戰隊的「夕霧號」，執行了警戒監視及情報收集任務。

按統合監察部「在石垣島以南250公里航行」的描述，當時遼寧艦所處位置應在恆春半島的正東方約300公里處。

日本共同社則於昨深夜報導，日本防衛省統合幕僚監部15日表示，已確認中國海軍航空母艦「遼寧艦」當天從沖繩縣石垣島以南海域駛向了南海。防衛省也透露，艦載戰機和直升機14日進行了約10次起降。海上自衛隊的護衛艦實施了監視。

報導稱，根據防衛省介紹，遼寧艦14日在沖繩本島與宮古島之間海域向東南行駛，進入了太平洋一側，並與其他中國海軍艦艇一同在石垣島以南約250公里處航行。

另，同一天，統合幕僚監部再發布消息稱，15日下午，據確認，一架中國軍方運-9情報蒐集飛機從中國大陸飛抵，在東海空域完成了從長崎縣男女群島以南至沖繩島西北方向的往返飛行，隨後向中國大陸方向飛去。對此，日本航空自衛隊西部航空方面隊及其他部隊緊急出動了戰鬥機進行應對。

遼寧艦 石垣島 艦載機

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