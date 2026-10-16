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大陸與不丹再次邊界談判 同意保持「積極勢頭」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸與不丹方面13日至15日在不丹舉行邊界問題專家組第十六次會議。（圖／取自不丹外交部）
大陸與不丹方面13日至15日在不丹舉行邊界問題專家組第十六次會議。（圖／取自不丹外交部）

大陸不丹近日舉行了邊界談判會議，雙方發布的聯合新聞稿顯示，雙方就繼續推動落實「三步走」路線圖進行了友好、坦誠、建設性溝通。雙方同意共同努力保持「積極談判勢頭」。

不丹與印度是目前唯二尚未與大陸達成邊界協議的鄰國，2021年10月14日大陸與不丹簽署了《關於加快中不邊界談判「三步走」路線圖的諒解備忘錄》，並於2023年召開洞朗爭議後，睽違7年舉行的第二十五輪邊界會談。

據大陸外交部官網15日晚間發布的聯合新聞稿，2026年10月13日至15日，中國不丹邊界問題專家組第十六次會議在不丹首都辛布舉行。會議由大陸外交部邊界和海洋事務司司長、中方專家組組長侯豔琪和不丹國際邊界事務秘書長、不方專家組組長雷多．唐比共同主持。

消息指出，雙方回顧近年來中不邊界談判取得的積極進展，就繼續推動落實「三步走」路線圖進行了友好、坦誠、建設性溝通。雙方同意共同努力保持積極談判勢頭。

新聞稿並強調，雙方延續了中不友誼與合作，在熱情、友好氛圍中進行討論。雙方同意在方便時舉行新一輪邊界問題專家組會議。

此外，中不邊界問題專家組第十六次會議期間，中不劃界勘界聯合技術小組舉行了第四次會議，就下步工作路線圖達成積極共識。

不丹外交部也發表了包含五點內容的英文聯合新聞稿，內容與大陸方面一致。

今年3月30日至4月1日，中不邊界問題專家組第十五次會議在北京舉行，期間中不劃界勘界聯合技術小組舉行了第三次會議，根據《關於中不劃界勘界聯合技術小組職能的合作協議》，討論中不邊界「爭議不突出地段邊界線走向」。

這一會議2024年與2025年各舉行過一次，今年明顯頻率提升。

另外，今年8月25日中印邊界問題特別代表第25次會晤在北京舉行。雙方強調將推進邊界問題解決框架的磋商，尋求公平合理和雙方都能接受的解決方案。當時雙方在中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）框架下成立劃界專家小組和邊境管控工作小組，分別推進討論「邊界劃界早期和實質性收穫」以及邊境管控工作。

不丹 大陸 印度

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