遼寧艦穿沖繩海域赴日「專屬經濟區」演練 日戰機緊急起飛

中共海軍遼寧艦航母編隊十四日赴西太平洋訓練，日本防衛省當日晚公布航跡指出，遼寧艦通過沖繩本島與宮古島之間海域，並在石垣島以南約二百五十公里處進行艦載戰鬥機起降，日本航空自衛隊緊急出動戰鬥機應對。

日本共同社十四日晚報導，日本防衛省統合幕僚監部當日發布消息稱，已發現中共海軍航母「遼寧艦」當天在沖繩本島與宮古島之間海域朝東南航行，駛入太平洋一側，並在石垣島以南約二百五十公里海域進行了艦載戰機起降。

日本防衛省表示，遼寧艦十三日上午十一點左右與三艘導彈驅逐艦一同航行在長崎縣男女群島西南約三百九十公里海域，除了「遼寧號」之外，還伴隨著○五五型驅逐艦「鞍山號」與「無錫號」，○五二Ｄ型驅逐艦「淮南號」，十四日駛向太平洋。十四日偵測到遼寧艦上的艦載戰鬥機及直升機進行了約十次起降作業。

日本防衛省接著指出，實施艦載機起降的石垣島以南海域屬於日本「專屬經濟區」（ＥＥＺ）內，海上自衛隊的護衛艦和巡邏機對其進行監視，航空自衛隊戰機緊急升空應對。

防衛省與自衛隊派遣海上自衛隊第一水上戰隊所屬的「夕霧」號護衛艦（橫須賀）、第四航空群所屬的Ｐ─一巡邏機（厚木），以及第五航空群所屬的Ｐ─三Ｃ巡邏機（那霸），執行警戒監視及情報蒐集任務。

共同社指，這是防衛省今年五至六月以來再次公布遼寧艦的動向。而遼寧艦今年五至六月駛入太平洋一側時，也反覆進行艦載機起降。

另，自衛隊統合幕僚監部也發布十月十四日上午，共有三架中國無人機飛至相關海域偵查。先是一架疑似中國無人機從東海方向飛入，經由與那國島與台灣之間空域，進入太平洋。 同日下午，一架中國軍用情報蒐集機（運─九）從中國方向飛入，在東海海域往返飛行，其航線覆蓋了長崎縣男女群島西南至沖繩島西北之間的區域，隨後飛返中國方向。第三架是中國軍用偵察無人機（無偵七）從中國大陸方向飛入，在東海海域上空飛行後，亦飛返中國方向。

十月十五日下午，中國軍隊一架情報收集機（運─九）從中國方向飛來，在東海海域—即長崎縣男女群島以南海域至沖繩本島西北海域之間進行往返飛行，隨後向中國方向飛去。