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陸國父誕辰160周年紀念活動 陸委會禁我官員參加

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會副主委梁文傑。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑。記者陳宥菘／攝影

陸委會昨天表示中共最近將會辦理「孫中山先生誕辰一百六十周年紀念活動」，政府對於凡事要申請赴陸才能許可的人員將會不予許可，換言之包含縣市首長、中央機關人員都被禁止參加。這是陸委會首度對陸方舉辦國父孫中山先生誕辰紀念活動，祭出明確禁令。

陸委會副主委梁文傑昨天在陸委會例行記者會結束之際宣布上述禁令。他說，中共將藉由上述活動做「反獨促統」宣傳，政府對申請赴陸參加孫中山先生誕辰一百六十周年紀念大會的人員，「凡是你要申請才能許可的，這些人員我們是不予許可」，他也提醒「特定身份的人員」要遵守兩岸條例第九條之三的規定。

梁文傑表示，「各界勿與陸方在台合辦或赴陸參加一百六十周年的相關活動」，避免淪為「統戰工具」。他說，在中華民國的立場，孫中山先生誕辰今年是一六一周年，「不是一百六十周年」， 一百六十周年的紀念活動去年我們已經辦過了，「一個人生日不可能辦兩次」。

國父孫中山先生誕辰於西元一八六六年十一月十二日（清同治五年十月初六）。大陸全國政協去年十一月一日通過「關於舉辦紀念孫中山先生誕辰一百六十周年活動的決定」。

陸委會 孫中山 中共 梁文傑

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