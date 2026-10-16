五中全會前頻傳高官落馬 習近平：更堅定推進反腐敗鬥爭

在月底中共即將召開廿屆五中全會前，大陸官宣多名重要城市一把手落馬、起訴案。中共「求是」雜誌昨天刊載中共總書記習近平文章，強調「不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息」！

中共的五中全會將於本月廿六日至廿九日在北京召開，屆時將審議「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。近日多位中共現任或卸任官員接連被查，包括號稱「政壇不倒翁」的前重慶市長黃奇帆遭官宣「涉嫌嚴重違紀違法」遭調查；前成都市長王鳳朝、前成都市人大常委會主任包惠等官員，在落馬近一年後，被提起公訴或開除黨籍。這些被查官員都是指標人物，受到各方關注。

今天出版的「求是」雜誌刊載習近平署名文章「以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨」，內容主要是習近平今年一月在廿屆中央紀委五次全會上的談話。

習近平強調，針對幹部腐敗，要更加清醒堅定地推進反腐敗鬥爭。反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，要保持高壓態勢不動搖，並加大對「一把手」、年輕幹部等貪腐問題查處力度，深挖新型腐敗和隱性腐敗，運用大數據等手段提高反腐敗穿透力。不管面對多大阻力、付出多大代價，都要把反腐敗鬥爭進行到底！

他說今年地方將陸續換屆，要防臨近換屆等待觀望、不作為，以及換屆後急功近利「翻燒餅」，確保一張藍圖繪到底。「換屆過程中務必擦亮眼睛，把真正忠誠可靠、表裡如一、擔當盡責的好幹部用起來，決不讓『兩面人』、私字當頭的人蒙混過關」。

習近平強調，在幹部選用，要求警惕心懷二志、言行不一的「兩面人」。有些人表面上講政治忠誠、「兩個維護」，實際上卻陽奉陰違、我行我素，甚至有令不行、有禁不止；也有人搞自由主義、投機主義、宗派主義、本位主義及好人主義，阻礙中共中央決策部署落實。

他說，貫徹落實好黨中央重大決策部署，關鍵在人，不能空喊口號，更不能說一套做一套。誰違反，誰就要受到追究，該批評的批評，該調整的調整，該處分的處分，不能輕描淡寫、含含糊糊。要切實加強這方面的政治監督。