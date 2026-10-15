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西安、濟南包機航點後續？ 陸委會：都未看到正式申請

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑15日回應航點議題表示沒有看到有關濟南與西安航點的後續正式申請。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑15日回應航點議題表示沒有看到有關濟南與西安航點的後續正式申請。記者廖士鋒／攝影

今年兩岸直航，屢屢有針對包機航點的討論，特別是西安與濟南等，不過陸委會15日表示，目前兩航點都沒有看到正式申請，並稱海基會秋節台商座談並沒有台商提及航點議題。

本報記者15日在陸委會例行記者會上詢問，海基會9月底舉辦了秋節台商座談，陸委會的高層也有出席，有沒有台商在活動中向政府反映兩岸航點相關的問題？此外，山東台商一個月前拜訪海基會提到濟南航點開放問題，還有8月曾經有東方航空申請西安包機遭拒的，這些航點目前有什麼新消息？

梁文傑表示，這次海基會的秋節台商座談，並沒有台商提起兩岸航點的議題。山東台商想要申請濟南的春節包機，在9月14號有向海基會提出，但是到目前為止並沒有看到進一步的申請。另外西安包機目前也沒有看到正式的申請。

此外有媒體問及關於俄羅斯疑似有鼠疫，行政院卓榮泰院長日前在立法院說會全面檢控小三通往來的狀況，目前有哪些具體的檢控措施，政府會不會做最壞的打算，如暫停小三通？

梁文傑則表示，卓院長已經指示衛福部的疾管署緊盯中國大陸疫情的發展。金馬小三通的CIQS的相關單位也已經配合院長的指示，密切監測疫情的發展。但是因為疫情的主管跟指揮單位還是疾管署，所以陸委會沒有辦法代他們回答，但是我們一定會做好最完全的準備。

至於大陸國台辦表示大陸十一長假期間往返金馬小三通旅客達4.2萬人次，梁文傑則表示，我方統計顯示10月1號到10月7號，陸客（該統計並不包含台灣民眾）到金門是8,599人次，馬祖183人次，去年同期，金門是9,992人次，馬祖是221人次，所以其實今年的人數比去年略有下降。

陸委會 海基會 台商 梁文傑

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