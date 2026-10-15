疑台大陸生借位捏頭喊「小小賴清德拿下」 陸委會：已收到檢舉

社群平台抖音有疑似在台大的大陸交換生PO出手捏賴清德總統的借位照片，並寫下「小小賴清德拿下」、「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等字眼，引發網友質疑具威脅性。陸委會副主委梁文傑今天下午證實已收到檢舉案，該名陸生最重可能被註銷其入台證。

抖音帳號「19歲鼓手想打ad」PO出賴清德12日出席在台大舉辦「台灣橋梁計畫」諾貝爾獎得主演講系列閉幕式的現場照片，其中內容呈現手捏賴總統頭部的錯位手勢，寫下「小小賴清德拿下，後面有飯撒，本人不認同任何講話內容，堅決反對一切台獨勢力」，還標籤「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」、「台灣是中國的」、「堅持一個中國原則」等字句。另外還寫下「賴清德就在眼前，這是否是你此生僅有的機會」等。

這則貼文在Threads上經過網友截圖曝光後，引發軒然大波。發文者質疑「一個在網路上公開褻瀆台灣總統的中國人還能來台灣」「真的沒人能管了嗎？」另有網友留言說，「請大家踴躍向陸委會檢舉」。

對此，梁文傑15日下午在例行記者會上證實已收到檢舉，表示案子現正由相關單位會商，後續的查證結果我們再跟大家報告。

梁文傑指出，根據「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」相關規定，大陸人士在台灣進行各種交流活動，如果有違背雙方對等尊嚴原則的不當行為，移民署可以撤銷或廢止其許可，並註銷其許可證，然後管制一定期間不得再來台。

目前，該網友已刪除這篇爭議貼文，並發表致歉聲明表示，「本人在抖音上發布了有關政治人物爭議性的影片。為了自身安全考慮，本人並沒有任何明確的希望造成人身傷害的計畫。在收到相關網友的評論及言論後，同時經過認真反思，本人已經意識到影片內容及表達方式存在不妥之處。在此，本人就該影片向涉及的相關群體及因此感到不適的朋友表示誠摯的歉意。」

據鏡新聞報導，針對這起風波，台灣大學官方表示，學校目前正在調查整起事件的始末，將會進一步釐清相關情況與後續處理。