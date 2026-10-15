沈伯洋父親公司再被北京制裁 梁文傑：沈父是幫大陸廠商賺錢

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋父親沈土城的公司VWAY再度遭到大陸制裁，陸委會副主委梁文傑15日表示，沈伯洋的父親是向中國大陸下訂單，把貨出口到中南美洲，「這是在幫大陸的廠商賺錢」，實際上是在幫中國創造外匯，強調「兩邊的觀念完全不一樣」。

梁文傑15日在記者會上回應沈伯洋父親公司被制裁一事提到，這是一條龍式的攻擊，「看得出來就是說中共他很放不下沈伯洋」，去年來一次，現在又來一次，都是透過文匯報先出手，希望我們台灣的媒體跟進，接下來國台辦再跟進，「套路是一樣的」。

梁文傑認為，針對「賺紅錢」，「兩邊的觀念完全不一樣」，他說，「在台灣人看起來」，有一種人一天到晚跑中國大陸、被中共招待吃香喝辣，靠著政治關係收錢喬事情、拿項目，甚至還有人是收了錢不辦事，這個才叫做賺紅錢。「對這樣的人呢，如果中共說不准你吃共產黨的飯，砸共產黨的鍋，還說得過去」。

可是，梁文傑稱，沈伯洋的父親是厄瓜多的台商，是向中國大陸下訂單，把貨出口到中南美洲，「這是在幫大陸的廠商賺錢」，賺中南美洲人的錢，雖然他自己會賺價差，但是實際上是在幫中國創造外匯，台灣也有很多人是在做這樣的事情，「這個不能夠算是賺紅錢，實際上是在幫中國的廠商在賺台灣人的錢」。

隨後他說，所以難怪台灣的媒體，「我這兩天看起來不管是紅的藍的還是綠的媒體對這個題目都興趣缺缺、不肯配合」。

他也提到，蔡康永跟沈伯洋的事情，是「中共其實根本不想讓台灣人有選擇的自由」，並指蔡康永「只是一個殺雞儆猴的例子」，認為這其實是在幫倒忙，「批判得越凶，反作用力越強」。

梁文傑並指出，「我也知道對面都在聯絡一些媒體說要配合在做，但是大家都沒有在跟進」。

本報記者詢問，梁文傑聲稱大陸有在聯絡一些媒體要做港媒的報導，但大家都沒有跟進，不過據悉並沒有傳出有駐點大陸的台灣媒體被通知或者提醒要做此議題，陸委會有掌握到哪些具體的媒體被聯繫跟進？對此，梁文傑則僅回應稱，「我只能說我們有我們的消息來源，其他就不方便多說」。