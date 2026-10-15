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陸下月將盛大紀念國父誕辰 陸委會宣布禁止官員參加

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑15日宣布對陸方舉辦國父誕辰紀念活動的禁令。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑15日宣布對陸方舉辦國父誕辰紀念活動的禁令。記者廖士鋒／攝影

陸委會今（15）日表示中共最近將會辦理「孫中山先生誕辰160周年紀念活動」，政府對於凡事要申請赴陸才能許可的人員將會不予許可，換言之包含縣市首長、中央機關人員都被禁止參加。這是陸委會首度對陸方舉辦國父孫中山先生誕辰紀念活動，祭出明確禁令。

陸委會副主委梁文傑在記者會結束之際宣布上述禁令。他說，中共將藉由上述活動做「反獨促統」宣傳，因而有三項政策宣示。

梁文傑說，第一，政府對申請赴陸參加孫中山先生誕辰160周年紀念大會的人員，「凡是你要申請才能許可的，這些人員我們是不予許可」，他也提醒「特定身份的人員」要遵守兩岸條例第九條之三的規定。

同時梁文傑也呼籲「各界勿與陸方在台合辦或赴陸參加160周年的相關活動」，避免淪為「統戰工具」。他並指出，在中華民國的立場，孫中山先生今年是161周年，「不是160周年」， 160周年的紀念活動去年我們有相關單位已經辦過了，「一個人生日不可能辦兩次了」。

本報記者詢問，目前距離活動將近還有一個月左右的時間，政府有沒有收到地方政府、中央相關的官員或者說退職還未滿管制年限的官員要過去？以及政府對於紀念孫中山先生誕生161周年本身有沒有什麼特定的立場，是認為不應該去紀念，還是說可以紀念，但是不可以跟大陸一起紀念？

就此梁文傑回應，目前還沒有收到有人要申請要去，他並重申，在我們中華民國的立場，孫中山先生今年是161周年，160周年的活動我們在去年相關單位，比如說國父紀念館或跟中國現近現代史有關的一些單位，都已經辦過紀念活動了。那今年如果你要再在跟中共去合辦一個160周年紀念。「對我方來說，我們認為這是不適合」。

兩岸條例第九之三條規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。後者指的是「向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為」。

國父孫中山先生誕辰於西元1866年11月12日（清同治五年十月初六）。

大陸全國政協去年11月1日通過「關於舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年活動的決定」，當中提到，為緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勛，學習、繼承和發揚孫中山先生的愛國思想、革命意志和進取精神，鞏固和發展海內外中華兒女大團結，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，大陸政協第十四屆全國委員會常務委員會決定屆時舉行「隆重的紀念活動」。

陸委會 中共 孫中山 梁文傑

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