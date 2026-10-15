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喊話反腐一刻不能停、半步不能退 習近平：加大查處「一把手」貪腐

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，要求保持高壓態勢不動搖，並加大對「一把手」、年輕幹部等貪腐問題查處力度，深挖新型腐敗和隱性腐敗，運用大數據等手段提高反腐敗穿透力。文章也要求，地方換屆期間防止不作為及政策反覆，確保中共中央重大決策部署落實。

央視新聞指出，10月16日出版的第20期《求是》雜誌將發表習近平題為《以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨》的文章。據《求是》微信公眾號，文章指出，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，必須堅持和加強中共全面領導，持之以恆推進全面從嚴治黨，貫徹落實中共中央重大決策部署。

文章提到，今年地方將陸續換屆，要防止臨近換屆時等待觀望、不作為，以及換屆後急功近利「翻燒餅」，確保一張藍圖繪到底。各地各部門應結合實際探索有效方法，確保落實效果符合中共中央決策意圖。

在幹部選用，文章要求警惕心懷二志、言行不一的「兩面人」。有些人表面上講政治忠誠、「兩個維護」，實際上卻陽奉陰違、我行我素，甚至有令不行、有禁不止；也有人搞自由主義、投機主義、宗派主義、本位主義及好人主義，阻礙中共中央決策部署落實。文章要求選用忠誠可靠、表裡如一、擔當盡責的幹部，不讓「兩面人」及私字當頭的人蒙混過關。

文章指，要更加科學有效地把權力關進制度籠子，完善制度規定、提高執行力，根據管黨治黨現實需要加強制度供給，防止「牛欄關貓」。要堅持法規制度面前人人平等，執行制度沒有例外，並要求各級領導班子成員特別是「一把手」以身作則、帶頭執行制度。落實中共中央八項規定精神沒有捷徑，關鍵在於「常、長二字」，不經常抓容易出現反覆，不長期抓難以形成自覺。

文章稱，當前腐敗問題仍然易發多發，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件的任務仍然艱巨繁重。文章強調，反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，必須保持高壓態勢，堅持有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，聚焦權力集中、資金密集、資源富集領域，加大對「一把手」、年輕幹部等貪腐問題查處力度，深挖預期收益、約定代持、政商「旋轉門」等新型腐敗和隱性腐敗，並加大跨境腐敗治理及追逃追贓力度。

文章也要求，發生重大腐敗案件的地方和部門要認真肅清流毒、徹底清除污染源。為提高反腐敗穿透力，文章要求掌握腐敗新動向、新特點，創新手段方式，及時發現、準確識別、有效治理各類腐敗問題，並運用大數據等手段提高監督執紀執法效能。

文章最後強調，必須在一體推進不敢腐、不能腐、不想腐上下更大功夫，健全反腐敗工作機制，在任務部署、資源配置、工作推進、成效考核上聯動配合，貫通各方面監督，以全鏈條協作促進一體化治理。

習近平 反腐 中共

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