陸總理李強下周訪俄 中俄將舉行第31次總理會晤

大陸外交部15日宣布，國務院總理李強將於20至22日訪問俄羅斯，舉行中俄總理第31次定期會晤。大陸外交部表示，李強訪俄前，還將於17日至18日訪問烏茲別克，並於18日至20日訪問塔吉克，出席「上海合作組織成員國政府首腦理事會」會議。

大陸外交部15日舉行例行記者會，發言人毛寧主持。毛寧於會上宣布，應總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）邀請，李強將於10月20至22日，赴俄羅斯舉行中俄總理第31次定期會晤。

同日稍早，據大陸外交部網站15日消息，應烏茲別克總理阿里波夫（Abdulla Aripov）邀請，李強將於10月17至18日對烏茲別克正式訪問；隨後應塔吉克總理拉蘇爾佐達（Kokhir Rasulzoda）邀請，於10月18至20日對塔吉克進行正式訪問，並出席「上海合作組織成員國政府首腦理事會」會議。接著，應米舒斯京邀請，李強將於10月20日至22日赴俄羅斯舉行中俄總理定期會晤。

中俄總理定期會晤是兩國政府間的重要交流機制。新華社2025年11月4日報導，李強與米舒斯京去年11月3日在杭州舉行第30次定期會晤，並於隔日簽署聯合公報，涉及經貿、投資、能源、金融、科技及人文等領域合作。

報導指出，雙方當時表示，將繼續推動雙邊貿易與投資合作，並加強電子商務、農產品、服務貿易及跨境物流等領域交流。雙方也同意深化人工智慧、資訊通信、航太及能源等領域合作，並持續推進金融合作與本幣結算。

聯合公報並指出，雙方將在上海合作組織、金磚國家、20國集團及亞太經合組織等多邊機制下加強協調。公報提到，中俄將繼續推動務實合作，並就共同關切的國際及區域議題保持溝通。