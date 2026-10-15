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陸總理李強：新鴨綠江大橋 將成象徵中朝傳統友誼新地標

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
新鴨綠江大橋15日正式通車，大陸國務院總理李強透過視訊致辭表示，大橋開通將有力促進中朝經貿合作，並盼雙方藉此優化口岸通關、提升互聯互通水準，挖掘地區合作潛力。圖為14日拍攝的中朝新鴨綠江大橋（無人機照片）。新華社
新鴨綠江大橋15日正式通車，大陸國務院總理李強透過視訊致辭表示，大橋開通將有力促進中朝經貿合作，並盼雙方藉此優化口岸通關、提升互聯互通水準，挖掘地區合作潛力。圖為14日拍攝的中朝新鴨綠江大橋（無人機照片）。新華社

連接大陸遼寧省丹東市與北韓新義州市的新鴨綠江大橋，15日正式開通。大陸國務院總理李強15日在中朝新鴨綠江大橋開通儀式上發表視訊致辭，他表示大橋開通不僅將有力促進兩國經貿合作，也必將成為象徵中朝傳統友誼的新地標。他並盼，雙方藉此優化口岸通關、提升互聯互通水準，挖掘邊境地區合作潛力。

據新華社報導，李強15日在上述儀式上透過視訊致辭指出，中朝新鴨綠江大橋是中共總書記習近平和北韓勞動黨總書記金正恩共同關心推動的重要跨境基礎設施項目。

李強說，在雙方共同努力下，大橋順利開通，不僅將有力促進兩國經貿合作，也將進一步密切雙方人員往來、拉緊兩國人民之間的感情紐帶，必將成為象徵中朝傳統友誼的新地標。希望雙方以大橋開通為契機，持續優化口岸通關，提升互聯互通水準，挖掘邊境地區合作潛力，不斷增進兩國人民福祉。

李強指，中朝是山水相連的社會主義友好鄰邦。當前，在兩黨兩國最高領導人戰略引領下，中朝關系正在進入新階段、開啟新篇章。他提到，習近平指出無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。

同時，李強還指，中方願同朝方一道繼續努力，貫徹落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，加強戰略溝通，夯實政治互信，拓展務實合作，密切多邊協調，推動中朝關系不斷深化發展。

港媒《明報》提到，新鴨綠江大橋連接遼寧省丹東市與北韓平安北道新義州市，全長約3,026公尺，為雙向四車道公路橋，由大陸全額出資人民幣22.2億元興建。

報導指，大橋2010年12月動工，原定2014年竣工通車，但因北韓核試驗導致中朝關係轉冷，朝方長期未興建接駁道路，使大橋未能通車；今年6月大陸國家主席習近平訪問北韓後，中朝關係回暖，工程才重新啟動，兩國亦重啟客運列車及北京至平壤直航航班。

李強 總理 國務院

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