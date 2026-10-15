新鴨綠江大橋開通儀式 大陸、北韓總理均以影片致詞

中國大陸與北韓15日舉行中朝新鴨綠江大橋開通儀式，新華社15日中午指，大陸國務院總理李強在儀式上發表「視頻致辭」，報導稱，北韓內閣總理朴泰成亦發表視頻致辭。

李強表示，「中朝新鴨綠江大橋是習近平總書記和金正恩總書記共同關心推動的重要跨境基礎設施項目。」在雙方共同努力下，大橋順利開通，不僅將有力促進兩國經貿合作，也將進一步密切雙方人員往來、拉緊兩國人民之間的感情紐帶，必將成為象徵中朝傳統友誼的新地標。

他稱，希望雙方以大橋開通為契機，持續優化口岸通關，提升互聯互通水平，挖掘邊境地區合作潛力，不斷增進兩國人民福祉。

李強也指，中朝是「山水相連的社會主義友好鄰邦。當前，在兩黨兩國最高領導人戰略引領下，中朝關係正在進入新階段、開啟新篇章。」他引述習近平曾表示，「無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩總書記領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。」

李強表示，中方願同朝方一道繼續努力，貫徹落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，加強戰略溝通，夯實政治互信，拓展務實合作，密切多邊協調，推動中朝關係不斷深化發展，更好造福兩國人民。

新鴨綠江大橋連接大陸遼寧省丹東市、北韓平安北道新義州市，全長約3,026公尺，為雙向四車道公路橋，陸方全額出資人民幣22.2億元興建。大橋2010年12月動工，原定2014年竣工通車，但因北韓核試驗導致中朝關係轉冷，北韓長期未興建接駁道路，直到今年6月大陸國家主席習近平訪朝後，雙方關係回暖，工程才重新啟動。