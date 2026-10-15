快訊

國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

聽新聞
0:00 / 0:00

新鴨綠江大橋通車增進中朝經貿？學者：復甦受外匯短缺制約

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
10月14日拍攝的中朝新鴨綠江大橋（無人機照片）。新華社
10月14日拍攝的中朝新鴨綠江大橋（無人機照片）。新華社

連接大陸遼寧省丹東市與北韓新義州市的新鴨綠江大橋，15日正式開通，結束主橋竣工近12年來的閒置狀態。分析指出，大橋通車可望促進中國大陸與北韓（中朝）貿易復甦，北韓也可藉此加強進口建築材料及工業設備，但貿易能否大幅成長，仍受北韓外匯短缺及進口管制等因素影響。

據央視新聞，中朝新鴨綠江大橋開通儀式15日上午舉行，出席者在橋上列隊。截至目前，陸媒相關報導中尚未提及有哪些官員出席。大陸外交部發言人毛寧14日表示，新鴨綠江大橋是中朝互聯互通的重要設施，開通後將進一步促進兩國經貿交流和人員往來，增進兩國人民福祉。

港媒《明報》指出，新鴨綠江大橋連接遼寧省丹東市與北韓平安北道新義州市，全長約3,026公尺，為雙向四車道公路橋，由大陸全額出資人民幣22.2億元興建。

大橋2010年12月動工，原定2014年竣工通車，但因北韓核試驗導致中朝關係轉冷，朝方長期未興建接駁道路，使大橋未能通車；今年6月大陸國家主席習近平訪問北韓後，中朝關係回暖，工程才重新啟動，兩國亦重啟客運列車及北京至平壤直航航班。

路透9月報導，南韓衛星影像分析公司SI Analytics指出，北韓一側的海關及出入境設施主體工程9月初接近完工。北韓採取「速度戰」模式，僅用4個月便推進這項停滯約12年的工程。

韓聯社13日引述消息稱，大橋當天懸掛大型中朝國旗，近期還有大型卡車在橋上試運作，朝方一側也已建成關口和疑似海關設施。報導還指，大橋開通初期可能主要用於貨物運輸，目前大陸赴北韓團體旅遊及簽證辦理尚未恢復正常。

韓媒《朝鮮日報》則指，新橋可望分流中朝友誼橋貨運。中朝友誼橋於1943年竣工，兼具公路及鐵路功能，但公路僅有一條車道，且無法通行超過20噸的車輛；新橋則可供大型貨車通行。

法新社引述脫北朝鮮裔研究員安燦一（Ahn Chan-il）稱，新橋開通後，每天可能有數百輛車通行，可將大量大陸貨物和資源運往北韓。他認為，大橋通車也可視為平壤進一步開放經濟的訊號。

德國之聲則提到，安燦一稱，大橋具有地緣政治意義，平壤可利用與中俄不斷加深的關係，以及川普與金正恩接觸的意願，增加外交籌碼，對南韓採取更強硬的姿態。

1名不願透露姓名的南韓統一部前高級官員表示，北韓需要大陸商品及賺取外匯的機會，大陸東北地區也能從跨境貿易中受益。南韓國家情報院前副院長韓基范（音譯）指出，新通道將促進中朝貿易復甦，北韓需要進口建築材料及工業設備。不過，他提醒北韓收緊進口管制，加上外匯短缺，可能限制貿易成長。

10月15日，貨車行駛在中朝新鴨綠江大橋。新華社
10月15日，貨車行駛在中朝新鴨綠江大橋。新華社

10月14日拍攝的中朝新鴨綠江大橋。新華社
10月14日拍攝的中朝新鴨綠江大橋。新華社

10月15日，貨車行駛在中朝新鴨綠江大橋。新華社
10月15日，貨車行駛在中朝新鴨綠江大橋。新華社

10月15日上午，中朝新鴨綠江大橋開通儀式舉行。新華社
10月15日上午，中朝新鴨綠江大橋開通儀式舉行。新華社

外匯 經貿 北韓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

延宕12年 央視：大陸與北韓跨境「新鴨綠江大橋」明天開通

連結大陸和北韓 新鴨綠江大橋延宕12年通車

板橋人口暴增關鍵！你知道華江橋曾是「收費橋」嗎？大型車 10 元、小客車 5 元

川普：不相信中俄暗助伊朗 下月亞洲行擬會金正恩

相關新聞

中俄外長會晤談APEC 俄外長：普亭、習近平下月深圳再會面

大陸外交部長王毅14日在亞塞拜然首都巴庫會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。王毅表示，中方期待在俄方等各方支持下，推動11月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議取得豐碩成果，並願與包括俄方在內的亞信成員國踐行多邊主義。拉夫羅夫則表示，俄羅斯總統普亭下月將赴深圳出席APEC峰會，期待普亭與大陸國家主席習近平再次會面。

連結大陸和北韓 新鴨綠江大橋延宕12年通車

歷經十二年延宕，連結中國大陸和北韓的新鴨綠江大橋將於今日正式開通，雙方將共同舉行開通儀式。除了反映中國大陸和北韓的關係回暖，專家分析，新橋有望提升跨境貨運能力，並帶動丹東與新義州的經貿發展。

陸派團考察南千島群島 日抗議

一個由大陸黑龍江省政府官員和企業家組成的代表團，近日前往俄羅斯實際控制、日本主張擁有主權的南千島群島（日稱北方四島）之伊圖魯普島（日稱擇捉島）考察，日本外相茂木敏充稱「絕不能接受第三國政府和企業相關人員像是進入俄羅斯領土一般登島並開展活動」，並向中俄兩國提出交涉要求妥善應對。北京則回應稱，代表團訪問的是俄羅斯薩哈林州首府南薩哈林斯克（位於庫頁島），並強調「世界反法西斯戰爭的勝利成果應受到尊重和維護」。

陸總理李強：新鴨綠江大橋 將成象徵中朝傳統友誼新地標

連接大陸遼寧省丹東市與北韓新義州市的新鴨綠江大橋，15日正式開通。大陸國務院總理李強15日在中朝新鴨綠江大橋開通儀式上發表視訊致辭，他表示大橋開通不僅將有力促進兩國經貿合作，也必將成為象徵中朝傳統友誼的新地標。他並盼，雙方藉此優化口岸通關、提升互聯互通水準，挖掘邊境地區合作潛力。

新鴨綠江大橋開通儀式 大陸、北韓總理均以影片致詞

中國大陸與北韓15日舉行中朝新鴨綠江大橋開通儀式，新華社15日中午指，大陸國務院總理李強在儀式上發表「視頻致辭」，報導稱，北韓內閣總理朴泰成亦發表視頻致辭。

新鴨綠江大橋通車增進中朝經貿？學者：復甦受外匯短缺制約

連接大陸遼寧省丹東市與北韓新義州市的新鴨綠江大橋，15日正式開通，結束主橋竣工近12年來的閒置狀態。分析指出，大橋通車可望促進中國大陸與北韓（中朝）貿易復甦，北韓也可藉此加強進口建築材料及工業設備，但貿易能否大幅成長，仍受北韓外匯短缺及進口管制等因素影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。