新鴨綠江大橋通車增進中朝經貿？學者：復甦受外匯短缺制約

連接大陸遼寧省丹東市與北韓新義州市的新鴨綠江大橋，15日正式開通，結束主橋竣工近12年來的閒置狀態。分析指出，大橋通車可望促進中國大陸與北韓（中朝）貿易復甦，北韓也可藉此加強進口建築材料及工業設備，但貿易能否大幅成長，仍受北韓外匯短缺及進口管制等因素影響。

據央視新聞，中朝新鴨綠江大橋開通儀式15日上午舉行，出席者在橋上列隊。截至目前，陸媒相關報導中尚未提及有哪些官員出席。大陸外交部發言人毛寧14日表示，新鴨綠江大橋是中朝互聯互通的重要設施，開通後將進一步促進兩國經貿交流和人員往來，增進兩國人民福祉。

港媒《明報》指出，新鴨綠江大橋連接遼寧省丹東市與北韓平安北道新義州市，全長約3,026公尺，為雙向四車道公路橋，由大陸全額出資人民幣22.2億元興建。

大橋2010年12月動工，原定2014年竣工通車，但因北韓核試驗導致中朝關係轉冷，朝方長期未興建接駁道路，使大橋未能通車；今年6月大陸國家主席習近平訪問北韓後，中朝關係回暖，工程才重新啟動，兩國亦重啟客運列車及北京至平壤直航航班。

路透9月報導，南韓衛星影像分析公司SI Analytics指出，北韓一側的海關及出入境設施主體工程9月初接近完工。北韓採取「速度戰」模式，僅用4個月便推進這項停滯約12年的工程。

韓聯社13日引述消息稱，大橋當天懸掛大型中朝國旗，近期還有大型卡車在橋上試運作，朝方一側也已建成關口和疑似海關設施。報導還指，大橋開通初期可能主要用於貨物運輸，目前大陸赴北韓團體旅遊及簽證辦理尚未恢復正常。

韓媒《朝鮮日報》則指，新橋可望分流中朝友誼橋貨運。中朝友誼橋於1943年竣工，兼具公路及鐵路功能，但公路僅有一條車道，且無法通行超過20噸的車輛；新橋則可供大型貨車通行。

法新社引述脫北朝鮮裔研究員安燦一（Ahn Chan-il）稱，新橋開通後，每天可能有數百輛車通行，可將大量大陸貨物和資源運往北韓。他認為，大橋通車也可視為平壤進一步開放經濟的訊號。

德國之聲則提到，安燦一稱，大橋具有地緣政治意義，平壤可利用與中俄不斷加深的關係，以及川普與金正恩接觸的意願，增加外交籌碼，對南韓採取更強硬的姿態。

1名不願透露姓名的南韓統一部前高級官員表示，北韓需要大陸商品及賺取外匯的機會，大陸東北地區也能從跨境貿易中受益。南韓國家情報院前副院長韓基范（音譯）指出，新通道將促進中朝貿易復甦，北韓需要進口建築材料及工業設備。不過，他提醒北韓收緊進口管制，加上外匯短缺，可能限制貿易成長。

10月15日，貨車行駛在中朝新鴨綠江大橋。新華社

10月14日拍攝的中朝新鴨綠江大橋。新華社

10月15日，貨車行駛在中朝新鴨綠江大橋。新華社