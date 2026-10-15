快訊

國光客運2天無預警取消65班 公路局：擅自減班最高罰9萬元

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

聽新聞
0:00 / 0:00

注重工信領域發展 安徽省委書記李樂成調研長鑫科技

中央社／ 北京15日電

剛上任中共安徽省委書記的李樂成14日赴長鑫科技調研。李樂成在調研時強調，要做大做強積體電路新興支柱產業，著力培育世界級先進製造業集群。

李樂成此前是中國工業和信息化部黨組書記、部長，是中共第20屆中央委員，他於上個月履新安徽省委書記。據稱，李樂成十分關注工業與信息化（資訊化）領域展。

根據當地媒體報導，李樂成14日赴長鑫科技集團股份有限公司調研並主持召開座談會。

他在會中強調，要堅持把發展先進製造業作為一項重要戰略任務，做大做強積體電路新興支柱產業，著力培育世界級先進製造業集群，加快打造具有重要影響力的新興產業聚集地。

李樂成指出，積體電路產業是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業。要全力支持長鑫科技進一步做大做強，發展壯大積體電路鏈主企業、龍頭企業，培育專精特新企業，招引更多上下游配套企業，持續增強核心競爭力。

記憶體晶片製造商長鑫科技總部位於安徽合肥。

鑫科 積體電路 先進製造

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

上銀科技連續20年獲天下永續公民獎肯定 展現長期深耕 ESG 的堅定承諾

潘文淵新書回顧台灣半導體起點 記錄引進積體電路技術歷程

重慶前市長黃奇帆落馬 港媒：涉家人經商斂財 兒遭帶走調查

AI 園區落腳松山機場可行？ 林宜敬：台北市應該努力招商

相關新聞

中俄外長會晤談APEC 俄外長：普亭、習近平下月深圳再會面

大陸外交部長王毅14日在亞塞拜然首都巴庫會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。王毅表示，中方期待在俄方等各方支持下，推動11月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議取得豐碩成果，並願與包括俄方在內的亞信成員國踐行多邊主義。拉夫羅夫則表示，俄羅斯總統普亭下月將赴深圳出席APEC峰會，期待普亭與大陸國家主席習近平再次會面。

連結大陸和北韓 新鴨綠江大橋延宕12年通車

歷經十二年延宕，連結中國大陸和北韓的新鴨綠江大橋將於今日正式開通，雙方將共同舉行開通儀式。除了反映中國大陸和北韓的關係回暖，專家分析，新橋有望提升跨境貨運能力，並帶動丹東與新義州的經貿發展。

陸派團考察南千島群島 日抗議

一個由大陸黑龍江省政府官員和企業家組成的代表團，近日前往俄羅斯實際控制、日本主張擁有主權的南千島群島（日稱北方四島）之伊圖魯普島（日稱擇捉島）考察，日本外相茂木敏充稱「絕不能接受第三國政府和企業相關人員像是進入俄羅斯領土一般登島並開展活動」，並向中俄兩國提出交涉要求妥善應對。北京則回應稱，代表團訪問的是俄羅斯薩哈林州首府南薩哈林斯克（位於庫頁島），並強調「世界反法西斯戰爭的勝利成果應受到尊重和維護」。

陸總理李強：新鴨綠江大橋 將成象徵中朝傳統友誼新地標

連接大陸遼寧省丹東市與北韓新義州市的新鴨綠江大橋，15日正式開通。大陸國務院總理李強15日在中朝新鴨綠江大橋開通儀式上發表視訊致辭，他表示大橋開通不僅將有力促進兩國經貿合作，也必將成為象徵中朝傳統友誼的新地標。他並盼，雙方藉此優化口岸通關、提升互聯互通水準，挖掘邊境地區合作潛力。

新鴨綠江大橋開通儀式 大陸、北韓總理均以影片致詞

中國大陸與北韓15日舉行中朝新鴨綠江大橋開通儀式，新華社15日中午指，大陸國務院總理李強在儀式上發表「視頻致辭」，報導稱，北韓內閣總理朴泰成亦發表視頻致辭。

新鴨綠江大橋通車增進中朝經貿？學者：復甦受外匯短缺制約

連接大陸遼寧省丹東市與北韓新義州市的新鴨綠江大橋，15日正式開通，結束主橋竣工近12年來的閒置狀態。分析指出，大橋通車可望促進中國大陸與北韓（中朝）貿易復甦，北韓也可藉此加強進口建築材料及工業設備，但貿易能否大幅成長，仍受北韓外匯短缺及進口管制等因素影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。