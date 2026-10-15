注重工信領域發展 安徽省委書記李樂成調研長鑫科技

剛上任中共安徽省委書記的李樂成14日赴長鑫科技調研。李樂成在調研時強調，要做大做強積體電路新興支柱產業，著力培育世界級先進製造業集群。

李樂成此前是中國工業和信息化部黨組書記、部長，是中共第20屆中央委員，他於上個月履新安徽省委書記。據稱，李樂成十分關注工業與信息化（資訊化）領域展。

根據當地媒體報導，李樂成14日赴長鑫科技集團股份有限公司調研並主持召開座談會。

他在會中強調，要堅持把發展先進製造業作為一項重要戰略任務，做大做強積體電路新興支柱產業，著力培育世界級先進製造業集群，加快打造具有重要影響力的新興產業聚集地。

李樂成指出，積體電路產業是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業。要全力支持長鑫科技進一步做大做強，發展壯大積體電路鏈主企業、龍頭企業，培育專精特新企業，招引更多上下游配套企業，持續增強核心競爭力。

記憶體晶片製造商長鑫科技總部位於安徽合肥。