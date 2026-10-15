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陸派團考察南千島群島 日抗議

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
國後、擇捉、齒舞和色丹四個島嶼被俄羅斯稱為南千島群島，日本則稱為北方四島。圖為色丹島。 路透
國後、擇捉、齒舞和色丹四個島嶼被俄羅斯稱為南千島群島，日本則稱為北方四島。圖為色丹島。 路透

一個由大陸黑龍江省政府官員和企業家組成的代表團，近日前往俄羅斯實際控制、日本主張擁有主權的南千島群島（日稱北方四島）之伊圖魯普島（日稱擇捉島）考察，日本外相茂木敏充稱「絕不能接受第三國政府和企業相關人員像是進入俄羅斯領土一般登島並開展活動」，並向中俄兩國提出交涉要求妥善應對。北京則回應稱，代表團訪問的是俄羅斯薩哈林州首府南薩哈林斯克（位於庫頁島），並強調「世界反法西斯戰爭的勝利成果應受到尊重和維護」。

蘇聯在二戰結束之際對日宣戰，其後實際控制南千島群島迄今，俄羅斯總統普亭今年八月首次造訪伊圖魯普島，視察當地水產加工廠等設施，曾引發日本政府強烈抗議。

大陸外交部發言人毛寧昨在記者會上被問及黑龍江省代表團訪問日俄爭議島嶼時說：「黑龍江省代表團近日訪問了該省的友好省俄羅斯薩哈林州首府南薩哈林斯克，同當地開展友好交流活動」。她補充稱：「對於民營企業在訪問期間進行的商業活動，我不作評論」。

隨後媒體追問下，毛寧未直接評論日本的抗議，僅說：「中方一貫主張，世界反法西斯戰爭的勝利成果應當得到尊重和維護」。日本ＴＢＳ新聞網與共同社報導，日本首相高市早苗稍早也表示，政府正確認有關事實，將根據日本的立場作出適當回應。

考察 普亭 黑龍江

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