連結大陸和北韓 新鴨綠江大橋延宕12年通車

歷經十二年延宕，連結中國大陸和北韓的新鴨綠江大橋將於今日正式開通，雙方將共同舉行開通儀式。除了反映中國大陸和北韓的關係回暖，專家分析，新橋有望提升跨境貨運能力，並帶動丹東與新義州的經貿發展。

今年六月中共總書記習近平甫訪問北韓。昨日新華社公布即將通車消息後，大陸外交部發言人毛寧表示，中國大陸和北韓是山水相連的友好鄰邦，新鴨綠江大橋是兩國互聯互通重要設施，開通之後將進一步促進兩國經貿交流和人員往來，增進兩國人民的福祉。

二○○九年十月，時任大陸國務院總理溫家寶訪問北韓期間敲定協議。該大橋於二○一一年底動工，陸方共投入人民幣廿二點二億元（合約新台幣一○七億元），二○一四年陸方完成新鴨綠江大橋的建設。然而，因平壤進行核試驗，以及後續聯合國制裁，加上財務限制等因素影響，北韓遲遲未完成大橋聯外道路及海關設施。

直到去年北韓才加速推進建設。自由亞洲電台英文網站今年七月引述專家表示，新鴨綠江大橋一旦完工，雙邊貿易量將增加一倍以上，新橋將允許大型貨車直接通行，提高海關通關能力、降低運輸成本，符合邊境兩側更廣泛的經濟利益。韓聯社指出，由於大陸遊客赴北韓團隊遊及簽證辦理尚未恢復正常，大橋通車後的作用預計將暫時集中在貨物運輸領域。